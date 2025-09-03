DHMZ objavio kakvo nas vrijeme očekuje iduća tri mjeseca

Prema dostupnim prognostičkim materijalima, ponajviše prema izračunima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF), jesen bi trebala biti toplija od prosjeka . Promatrajući razdoblje od rujna do kraja studenoga, u većem dijelu zemlje očekuju se iznadprosječne sezonske temperature, objavio je DHMZ.

Prognoza oborine za dugoročno razdoblje složenija je i manje pouzdana od prognoze temperature zraka. Ipak, prema izračunima, ukupna količina oborine tijekom jeseni uglavnom će biti oko prosjeka ili ponegdje manja. U rujnu je moguć manjak oborine u odnosu na normalu 1991. - 2020. u većini područja, u listopadu je ta vjerojatnost manja, a u studenome se očekuje prosječna ili veća količina oborine.

Iako se prognozira toplije tromjesečno razdoblje od prosjeka, to ne znači kako unutar sezone neće biti hladnijih razdoblja, odnosno prodora hladnijeg zraka u naše krajeve. Trajanje i intenzitet takvih razdoblja, odnosno s druge strane razdoblja koja bi mogla biti izraženije toplija od prosjeka, nije moguće predvidjeti iz podataka dugoročne prognoze vremena. Isto vrijedi i za promjene u režimima oborine unutar sezone, odnosno izmjene sušnijih i kišnijih razdoblja. Izračuni dugoročne prognoze vremena ne pružaju informacije o tome kada bi se moglo očekivati razdoblje bez oborine i koliko bi dugotrajno ono moglo biti, odnosno ne može se precizno prognozirati kada bi moglo nastupiti razdoblje s čestom oborinom kao niti intenzitet oborine, stoji u priopćenju DHMZ-a.