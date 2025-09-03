stigla jesen

DHMZ objavio kakvo nas vrijeme očekuje iduća tri mjeseca

M. Šurina

03.09.2025 u 15:47

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

S početkom rujna započela je klimatološka jesen, koja je donijela ponešto hladnije i kišovitije vrijeme. Kako će izgledati ostatak jeseni, donosi u svojoj sezonskoj prognozi DHMZ

Prema dostupnim prognostičkim materijalima, ponajviše prema izračunima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF), jesen bi trebala biti toplija od prosjeka. Promatrajući razdoblje od rujna do kraja studenoga, u većem dijelu zemlje očekuju se iznadprosječne sezonske temperature, objavio je DHMZ.

Vjerojatnost za veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature u odnosu na normalu 1991. – 2020. povećana je posebno u rujnu. U preostala dva mjeseca moguća je srednja mjesečna temperatura bliža prosječnoj, posebice u listopadu.

vezane vijesti

Prognoza oborine za dugoročno razdoblje složenija je i manje pouzdana od prognoze temperature zraka. Ipak, prema izračunima, ukupna količina oborine tijekom jeseni uglavnom će biti oko prosjeka ili ponegdje manja.  U rujnu je moguć manjak oborine u odnosu na normalu 1991. - 2020. u većini područja, u listopadu je ta vjerojatnost manja, a u studenome se očekuje prosječna ili veća količina oborine.

Iako se prognozira toplije tromjesečno razdoblje od prosjeka, to ne znači kako unutar sezone neće biti hladnijih razdoblja, odnosno prodora hladnijeg zraka u naše krajeve. Trajanje i intenzitet takvih razdoblja, odnosno s druge strane razdoblja koja bi mogla biti izraženije toplija od prosjeka, nije moguće predvidjeti iz podataka dugoročne prognoze vremena. Isto vrijedi i za promjene u režimima oborine unutar sezone, odnosno izmjene sušnijih i kišnijih razdoblja. Izračuni dugoročne prognoze vremena ne pružaju informacije o tome kada bi se moglo očekivati razdoblje bez oborine i koliko bi dugotrajno ono moglo biti, odnosno ne može se precizno prognozirati kada bi moglo nastupiti razdoblje s čestom oborinom kao niti intenzitet oborine, stoji u priopćenju DHMZ-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nesreća u portugalu

nesreća u portugalu

Lisabonska Gloria iskočila iz tračnica: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 ih je ozlijeđeno
PODIJELJENA MIŠLJENJA

PODIJELJENA MIŠLJENJA

Treba li izbaciti mobitele iz škola i kako će se onda djeca javiti roditeljima? 'To je tek početak'
vrući mikrofon

vrući mikrofon

Putin i Xi o besmrtnosti: Organe je moguće presađivati iznova i iznova

najpopularnije

Još vijesti