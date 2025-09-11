Šef DHMZ-a otkrio što nas čeka nakon ekstremnih oborina i kakva jesen je pred vratima

'Sezonske prognoze valja shvatiti kao nekakav okvir što možemo očekivati. Možemo sažeti u jednoj rečenici - očekujemo topliju jesen od prosjeka , ali nešto normalnije što se tiče oborinskih događaja. Ipak je puno bitnije pratiti prognoze sljedećih tjedan dana, sljedeća tri dana, pogotovo ako su pokrivena s upozorenjima', kazao je šef Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler za RTL .

'Recimo, za sljedeće dane valja obratiti pažnju na mogućnost magle koja je sada također fenomen zbog visoke vlage u atmosferi. Ne očekujemo drastičnu promjenu kao jučer, ali moguće su oborine nove i u nedjelju ', dodao je.

Osvrnuo se i na esktremne oborine iza nas.

'Jako neobično razdoblje iza nas. Zadnja dva tjedna tri četiri veća događaja s visokim oborinama smo imali priliku vidjeti na području Istre, Umaga i niže. U Rovinju u kojem smo danas održali sastanak između DHMZ a i Centra za istraživanje mora smo imali u šestom mjesecu također jednu veću veću oluju, tako da je Istra ove godine, nažalost, bila malo u fokusu vremenskih nepogoda. Srećom, ove događaje smo dovoljno rano prognozirali. Bila su izdana crvena upozorenja za čitavo područje od sjevera obale pa do juga, tako da se nadamo da je to ipak pomoglo našim građanima i službama da se pripreme, da možda planiraju neke aktivnosti i da imaju spremne pumpe i slične slične alate', kazao je.