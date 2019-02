Daruvarac izlazi na slobodu, a evo zašto će Dolački pravomoćnu presudu dočekati u pritvoru

Nakon nepravomoćne presude od šest godina zatvora zbog krađe zlata i gotovine iz policijskog sefa u sjedištu policije u Heinzelovoj, bivši šef zagrebačke krim policije Željko Dolački sinoć se napokon pojavio na vratima Remetinca. No koliko će tamo ostati? Mora li iza rešetaka čekati pravomoćnu presudu ili ju može, poput Darka Kovačevića Daruvarca, dočekati na slobodi?

Nakon što mu je u srijedu na Županijskom sudu u Zagrebu dosuđeno šest godina zatvora, sutkinja ima rok od tri mjeseca da napiše presudu, no Cahun upozorava da taj rok suci mogu prekoračiti i tražiti produljenje zbog složenosti predmeta. Ipak, dodaje da se 'pritvorski predmeti moraju rješavati u ubrzanom postupku'.

Davor Cahun , odvjetnik Željka Dolačkog, kaže nam da će njegov klijent u pritvoru biti do pravomoćnosti presude . Ta presuda može postati pravomoćna, prema najoptimističnijim očekivanjima, u jesen, a prema realnima oko Nove godine.

No i da se donošenje drugostupanjske presude znatno odulji, Dolački prema Zakonu o kaznenom postupku ne bi mogao biti pušten iz Remetinca.

Naravno, ako je osuđenik prije presude već bio u pritvoru, to se vrijeme odbija od zakonskog roka. Kod Dolačkog je riječ o kratkom periodu. Naime, on je tijekom istrage bio u pritvoru tek nešto više od mjesec i pol, od 22. travnja do 10. lipnja 2016.

Dakle, maksimalno vrijeme koje osuđenik smije biti u istražnom zatvoru ovisi o težini kaznenog djela.

Zašto je Daruvarac izašao nakon šest mjeseci?

Tako se nedavno analizirala pravosudna praksa u slučaju puštanja na slobodu Darka Kovačevića Daruvarca, nepravomoćno osuđenog na pet godina zatvora zbog premlaćivanja 18-godišnjakinje iz Zadra.