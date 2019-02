Frajer s dugom kosom i kožnom jaknom poskliznuo se na 'dečkima s Knežije', dizao se i padao, a sada je netragom nestao

'Odudarao je od onih formaliziranih i šabloniziranih policajaca, ne samo po izgledu - duga kosa i kožna jakna - već je pokušavao na neki način glumiti frajera s asfalta', govori o odbjeglom bivšem načelniku zagrebačke krim policije Željku Dolačkom odvjetnik Anto Nobilo. Dolačkog, koji je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog krađe zlata i novca iz policijskog sefa u svom uredu u Heinzelovoj, mnogi smatraju izvrsnim operativcem, a on sam nekoliko se puta dizao i padao

'Koliko je u tome uspio, o tom-potom, ali je pokušavao odskakati iz sustava u kojem je bio. Policajac mora biti policajac, no on je u toj mladenačkoj fazi nastojao biti drukčiji policajac; bliži ulici, bliži mafiji.

Je li to bilo zbog toga da bi lakše obavljao svoj posao ili je bilo nečeg drugog, ja to ne mogu reći', kaže Nobilo za tportal. Živopisan krim inspektor više je preferirao ulicu nego učmalu atmosferu policijskih kancelarija, a 'zločinačka' je tada mladom Dolačkom, rođenom 1965. u Vukovini kod Velike Gorice, trebala biti odskočna daska.

Iskusni novinar crne kronike Jutarnjeg lista Dušan Miljuš napominje da će za Dolačkog mnogi reći da je dobar operativac, čovjek koji je na terenu uvijek mogao doći do informacija. 'No uvijek ga je pratio taj glas da je kontroverzan i bilo je optužbi za nezakonito prikupljanje dokaza mimo pravila struke', prisjeća se Miljuš za tportal.

'On je prekršio zakon jer nije pustio krim tehničare da obave očevid u slučaju ubojstva Željka Šobota, nego je nazvao nekoga, otišao na Jarun i tamo se sastao s Džebom, koji je bio policijski doušnik. On je pak u svojem autu imao tu sportsku torbu Damira Zečevića i onda smo ustvrdili da je podmetnuo dokaz. Znao je igrati prljavo, no on se u tom momentu proslavio, riješio je slučaj iako je dokaz bio nezakonit', kaže Nobilo i odaje da su nakon debakla s tim procesom 'zločinačke' i on i Dunja Pavliček Patak, tadašnja županijska državna odvjetnica, smijenjeni, a 2002. smijenjen je i glavni državni odvjetnik Radovan Ortynski.

A spomenuti Ortynski na početku procesa protiv 'dečki s Knežije' bio je istražni sudac. Smatra da su iza smjene Dolačkog 2000. stajale zakulisne igre. 'Bio je korektan, svi policajci koji su radili na tom slučaju bili su korektni. Znamo da su imali anonimnu prijavu protiv njih na temelju koje su bili smijenjeni i degradirani svi odreda. To su bile zakulisne igre', kaže za tportal.