Dalmatinci na skijanje krenuli zatvorenom cestom, uz tešku mehanizaciju spasio ih HGSS Posušje

Pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGSS) Posušje uz pomoć teških strojeva uspjeli su na području Parka prirode Blidinje u Hercegovini izvući iz snježnih nanosa desetak vozila od kojih jer najveći broj bio Dalmatinaca koji su krenuli na skijanje u BiH

Iako je prometnica bila zatvorena, vozači su tijekom subote pokušali doći do odredišta preko Parka prirode Blidinje koji je i najkraći put do središnjeg dijela BiH. No, zapeli su zbog snježnih nanosa koji se brzo stvaraju zbog jakog vjetra i obilnih padalina. Nakon toga su pozvali u pomoć koje je brzo stigla.

Voditelj HGSS-a Posušja Milan Jukić rekao je da su zapeli u snijegu uglavnom gosti iz Hrvatske koji su krenuli na skijanje u BiH te nisu znali da je put na tom prometnom pravcu neprohodan.

"Problem je što ta dionica nije čišćena i put je bio zatvoren, pa su zapali u nanose snijega", rekao je Jukić.