Objavljena prognoza za sljedećih nekoliko dana, pogledajte gdje će i do kada padati snijeg i puhati orkanska bura

Pretežno oblačno, u većini krajeva povremeno sa snijegom, a uz obalu i kišom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju

U Dalmaciji su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a južnije istočnjak i jugo. Najniža temperatura na kopnu od -5 do 0, na Jadranu od 1 do 6, a najviša između -2 i 3, duž obale od 5 do 10 stupnjeva, prognoza je DHMZ-a za nedjelju.