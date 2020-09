Cure nova imena posjetitelja 'Kluba', tamo bio i Kosor: Kad sam vidio kakvo se društvo tamo okuplja, odlučio sam da više neću dolaziti. Kroz taj klub prošle su stotine ljudi'

U 'Klub' Dragana Kovačevća u Slovensku 9 zalazo je i SDP-ovac Boris Lalovac koji je u Vladi Zorana Milanovića obnašao dužnost ministra financija. Čest gost bio je još bio i Darinko Kosor iz HSLS-a, ali i HDZ-ovac Domagoj Ivan Milošević

'Jako je licemjerno iz dana u dan navoditi imena političara koji su posjećivali klub. Tu je bilo svih slojeva društva. Otišao sam u klub dva puta i to samo zato što su svirale tamburice. Kad sam vidio kakvo se društvo tamo okuplja, odlučio sam da više neću dolaziti. Kroz taj klub prošle su stotine ljudi', kazao je Darinko Kosor.

'Bivši ministar obrane Ante Kotromanović je ondje bio jedan od najglasnijih i najutjecajnijih ljudi. Znao je okupljenima držati političke monologe. Volio je jesti i piti. Tako da Milanovićeva izjava da je tamo prvi put došao jer je bilo viška hrane ima smisla i istinita je. Kotromanović je, dok bi bio za stolom, znao mobitelom redom zvati svoje prijatelje da dođu s njim blagovati. Valjda mu je to imponiralo. Dovodio je potpune anonimuse pa sve do predsjednika države kojem se ondje očito svidjelo. Pouzdano znam da ga je Kotromanović osobno kontaktirao da dođe, a sad je li to učinio netko prije Kotromanovića, više nije ni bitno', kaže izvor Večernjaka.

Kotromanović pak nije odgovarao na pozive.