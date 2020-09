Još jedan apsurd: Kovačevićeva imovinska kartica puna je rupa. I nikom ništa

Popunjavanje imovinske kartice Kovačeviću nije išlo. Nakon što ju je 2012. zaboravio popuniti, pa je to naknadno učinio 2020. godine, u nju je unio tvrdnju da je upravljačka prava prenio na odvjetnika koji to negira. Tportal sada donosi nekoliko novih detalja, među njima i to da 2016. karticu uopće nije popunio te da je 2012. dostavio ugovor s odvjetnikom koji nije datiran i za koji se ne zna na što se odnosi

Dragan Kovačević, sada već bivši šef Janafa osumnjičen i uhićen za primanje mita, u svojoj posljednjoj imovinskoj kartici, popunjenoj 4. ožujka 2020., kao što smo već pisali, naveo je da je upravljačka prava u dvjema tvrtkama u kojima ima udio (Finkor 100 posto i Rašeljka pet posto) prebacio na odvjetnički ured Šoštarić. Upravljačka prava Kovačević je morao prebaciti jer ga na to obvezuje zakon. Tportal je prošlog tjedna stupio u kontakt s Robertom Šoštarićem, čiji je OIB Kovačević ostavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a on je pak ustvrdio kako je to netočno i da nikakva upravljačka prava nisu prebačena na njega. >>>Odvjetnik kojem je Kovačević prebacio tvrtke na upravljanje tvrdi da ne zna ništa o tome<<< Tragova o suradnji, odnosno ugovoru između Šoštarića i tvrtke Finkor, nema ni u spisu na Trgovačkom sudu. Ondje smo pronašli tek prijenos upravljačkih prava iz 2002. na odvjetnika Davora Vidovića. Kovačević je u to vrijeme bio direktor Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA).

Kako je moguće da dužnosnik popuni karticu i da to prođe, a da o tome nema ugovora, upitali smo Natašu Novaković, aktualnu predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koja je to obrazložila činjenicom da je to zatraženo, ali se dogodio potres, nakon kojega su se morali seliti s kompletnom dokumentacijom. 'Kovačevićeva kartica ide na dodatnu provjeru, a od svih dužnosnika koji imaju udjele u tvrtkama zatražit ćemo da nam se dostave ugovori o prijenosu upravljačkih prava', kazala je Novaković. No to nije jedini problem. Kako imovinske kartice dužnosnika iz prijašnjih mandata više nisu javno dostupne, od Povjerenstva smo zatražili da nam dostave podatke na koga je i je li Kovačević prebacio upravljačka prava 2012. i 2016. Te, 2012. godine Kovačević je, izvještavali su mediji, zaboravio ispuniti karticu. Kada ju je popunio, u njoj nije naveo na koga je prenio upravljačka prava, da bi naknadno dostavio ugovor s odvjetnikom Robertom Šoštarićem, a koji nije bio datiran niti je u njemu pisalo na koje se tvrtke odnosi prijenos prava. Za 2016. Kovačević karticu uopće nije ispunio. 'U izvješću o imovinskom stanju koje je podnio u svibnju 2012. g. nije naveo je li i na koga prenio upravljačka prava na temelju udjela u vlasništvu trgovačkog društva Finkor d.o.o. Na upit tadašnjeg predsjednika Povjerenstva Mate Kačana, dužnosnik je u lipnju 2012. g. dostavio očitovanje u kojem se navodi da je sve poslovne udjele prenio na odvjetničko društvo sukladno članku 16. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a uz očitovanje dostavljen je i Ugovor o prijenosu prava na poslovnim udjelima sklopljen između Dragana Kovačevića i odvjetnika Roberta Šoštarića. Predmetni ugovor nije datiran, a u očitovanju dužnosnika, kao ni u dostavljenom ugovoru, nije navedeno na koja se trgovačka društva odnosi. Nadalje, uvidom u arhivu imovinskih kartica utvrđeno je da dužnosnik Dragan Kovačević u 2016. g. nije podnio imovinsku karticu', stoji u odgovoru Martine Jurišić, glasnogovornice Povjerenstva.