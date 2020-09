Milanović: Ministri su u 'Klub' dolazili kao zadnji magarci. Mene je pozvao prijatelj jer je bilo puno hrane. Bilo je praktičnije.

Predsjednik RH Zoran Milanović ponovno je odgovarao na novinarska pitanja o puknuću mjera u aferi Janaf te odlascima visokih državnih dužnosnika, pa i njega samog, u 'Klub' Dragana Kovačevića

Rekao je kako o curenju informacija i načinu na koji DORH vodi svoj posao trebaju 'ozbiljno razgovarati' on i premijer Andrej Plenković jer da neki 'ljudi vode svoj posao kao da im je to ćaćino'.

Rekao je kako mu ništa nije bilo čudno u tom klubu, da je znao tko tamo dolazi, da su to bili i suci i predsjednici sudova, ministri i ugledni novinari, a brojač novaca koji stoji iza šanka kaže da nije vidio.

'To je kršenje osnovnih moralnih pravila. S jedne strane želiš trpati ljude u zatvor, možda su to i zaslužili, i brutalno zlorabiš svoju poziciju sile i ne odgovaraš nikome', rekao je Milanović i dodao da se ionako mora naći s premijerom Andrejem Plenkovićem, na njegov poziv, zbog imenovanja veleposlanika u Vatikanu. Naglasio je kako je netko 'trebao znati i spriječiti ovu blamažu', te da je to tema za razgovor s premijerom.