Clinton joj je pogurao karijeru sutkinje, rođenog brata nazvala je klaunom, a danas je izvor prljavih obiteljskih tajni: Tko je Maryanne Trump Barry, sestra američkog predsjednika?

Maryanne Trump Barry bivša je ugledna sutkinja koja se drži daleko od očiju javnosti, što je i očekivano za osobu za koju se tvrdi da je staloženija i pametnija od svojeg mlađeg brata, američkog predsjednika, posebno s obzirom na informacije o poreznim manipulacijama kojima je njihov otac Fred Trump svoje bogatstvo prebacio na djecu kako bi izbjegao plaćanje poreza na nasljedstvo

Mandat Donalda Trumpa na poziciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država od prvog dana podosta se razlikuje od onih njegovih prethodnika. Trump se umjesto upravljanja državom puno više bavi upravljanjem vlastitim imidžem, kćeri i zetu dao je savjetničke pozicije u Bijeloj kući, odbio je u potpunosti odvojiti predsjedničku funkciju od vlastitog biznisa te ne propušta pohvaliti brojne svjetske moćnike i autokrate bez obzira na to koliko oni u svojim državama kršili ljudska prava.

Iz takve situacije proizašla je još jedna razlika između Trumpa i njegovih prethodnika. Dok su memoari i slične knjige o američkim predsjednicima obično objavljivani tek u godinama nakon što bi završili njihovi mandati, iz kaosa Trumpove vlasti već se izrodilo nekoliko takvih djela. U idućih nekoliko dana pred čitateljima bi se trebala naći još jedna knjiga s naslovom: 'Previše, ali nikad dosta: kako je moja obitelj stvorila najopasnijeg čovjeka na svijetu'.

Za razliku od dosadašnjih knjiga o Trumpu i njegovu mandatu koje su napisali i objavili ili novinari ili njegovi bivši suradnici, ova dolazi iz intimnijeg kruga – obiteljskog. Autorica knjige je Mary L. Trump, predsjednikova nećakinja, odnosno kći njegova pokojnog brata. Među pikanterijama koje su dosad isplivale u javnost, ali koje nisu previše začudile nikoga tko prati karijeru Donalda Trumpa, nalaze se i one da je on svojoj nećakinji upućivao neprimjerene komentare o njenom tijelu, one da je Trumpov karakter posljedica zanemarivanja i emocionalnog zlostavljanja koje mu je priuštio njegov otac, kao i ona da je vjerojatno potplatio školskog kolegu da bi umjesto njega pisao važan ispit o kojem mu je ovisio prijem na fakultet. Najpametnija od petero braće Autorica knjige, između ostalog, za dragocjene informacije zahvaljuje svojoj teti Maryanne Trump Barry, a iz sporadičnih informacija objavljivanih tijekom godina stvara se interesantna slika Donaldove starije sestre i njene uloge u milijarderskoj dinastiji. Rođena devet godina prije Donalda, Maryanne Trump najstarije je od petero djece Freda Trumpa i njegove supruge. Prema nekim komentarima, Maryanne je najpametnija od petero braće i da je rođena kao dječak, otac bi je pripremao za preuzimanje biznisa. Kako to nije bilo na papiru, posvetila se pravu.

Magistrirala je 1962. godine na prestižnom Sveučilištu Columbia u New Yorku, no karijeru je privremeno pauzirala da bi se brinula za sina. Profesiji se vratila 1974., kad je završila dodatni postdiplomski studij prava na Sveučilištu Hofstra. Iste godine zaposlila se kao pomoćnica saveznog državnog odvjetnika za područje New Jerseyja (za razliku od državnih odvjetnika pojedinih saveznih država koji procesiraju povrede zakona samih država, savezni državni odvjetnici brinu se o zakonima koji vrijede na cijelom teritoriju SAD-a). Napredovala je u struci i 1983. postala je sutkinja. Za daljnji napredak dijelom je zaslužan i jedan od Trumpovih prethodnika. Bill Clinton je 1999. nominirao Maryanne Trump Barry za poziciju sutkinje na saveznom žalbenom sudu koji obuhvaća područje država Pennsylvanije, New Jerseyja i Delawarea, a na toj poziciji ostala je i idućih dvadeset godina, sve do lanjskog umirovljenja. Umirovljenje u sjeni poreznih manipulacija Upravo je odlazak u mirovinu ugledne sutkinje povezan s jednom od glavnih kontroverzi iz obitelji Trump. Maryanne Trump Barry se s početkom mandata Donalda Trumpa 2017. godine izuzela iz aktivnog sudjelovanja u sudskim procesima. No odlazak u mirovinu uslijedio je tek lani, i to tjedan dana nakon što je obaviještena o pokretanju istrage o njenoj umiješanosti u moguće porezne manipulacije vezane uz obiteljsko bogatstvo. Istraga o tome jesu li tim manipulacijama prekršena pravila sudačke struke prekinuta je njenim odlaskom u mirovinu.

Informacije o tome kako je pater familias Fred Trump, stvoritelj obiteljskog nekretninskog carstva i bogatstva, prebacivao svoju imovinu na djecu raznim manipulacijama kako bi se izbjeglo plaćanje poreza na nasljedstvo objavljene su krajem 2018. u New York Timesu. Prema priznanju u najnovijoj knjizi, izvor dokumenata iz kojih je nastala sveobuhvatna novinarska istraga upravo je Mary L. Trump, autorica knjige i kći Freda juniora, pokojnog brata Donalda i Maryanne. Prema onome što se može iščitati iz dosad objavljenih informacija, Maryanne Trump jako dobro zna za porezne manipulacije, ali i druge 'kosture iz ormara' dinastije Trump. U jednom razgovoru za magazin New York Maryanne je rekla da je svjesno odustala od miješanja u obiteljski nekretninski biznis jer nije željela konkurirati Donaldu. 'Čak i kao dijete znala sam da se bolje uopće ne pokušati natjecati s Donaldom', kazala je tada. 'Ne bih imala nikakve šanse za pobjedu.'

Tijekom sedamdesetih Maryanne je slovila za najuspješniju članicu obitelji Trump. Fred junior, kojem su mnogi predviđali najveći uspjeh, borio se s alkoholizmom, najmlađi brat Robert tiho je radio u obiteljskom biznisu, sestra Elizabeth radila je u njujorškoj banci, a Maryanne je brzo napredovala kroz odvjetničku struku. No prema njenom priznanju, Donald, koji se početkom osamdesetih probijao na njujorškoj sceni stvarajući veze sa slavnima i moćnima, u jednom trenutku pomogao joj je da postane sutkinja. 'Nema sumnje da mi je Donald pomogao', rekla je Maryanne i dodala da je bila 'dobra, ali ne i toliko dobra', aludirajući time da bez njegove pomoći ne bi uspjela samostalno dobiti poziciju sutkinje. Umiješanost Maryanne u poslove brata Donalda, ali i nagađanja da umirovljena sutkinja dobro zna kakve su sve malverzacije pratile rast obiteljske dinastije, širila se i kroz druge obiteljske veze. Maryannin suprug John Barry u jednom je trenutku bio Donaldov odvjetnik, fokusirajući se na posao s kockarnicama u Atlantic Cityju u državi New Jersey. Odvjetnička tvrtka u kojoj je radio Barry navodno je bila u dobrim odnosima s vlastima države New Jersey, i to posebno s regulatorima kockarnica. John Barry preminuo je 2000. godine, no sredinom devedesetih New York Times je objavio priču da je upravo on pomogao u kreiranju zajma kojim su ostali članovi obitelji Trump spasili Donaldovu kompaniju od potpunog kraha.

Ponosna domaćica u sudnici U sudnici je Maryanne Trump Barry imala reputaciju stroge sutkinje koja ne dopušta previše okolišanja. Među najpoznatijim njenim slučajevima bio je proces u kojem je osuđen Louis Manna, član đenoveške mafijaške obitelji optužen za planiranje atentata na rivala Johna Gottija. Njezine stavove svrstavalo se u konzervativni centar. Dio kritičara zamjerao joj je to što je srušila zakon koji je branio pobačaje, no iz njenih se izjava može iščitati potraga za ravnotežom između tradicionalnog okruženja u kojem je odrasla i promjena koje nose nova vremena. U jednom govoru zalagala se za ravnopravnost spolova, ističući svoje teške početke, kad je bila jedna od rijetkih žena u uredu punom muškaraca. S druge strane glasno se protivila nečemu što smatra pretjeranom reakcijom na seksualno zlostavljanje na radnom mjestu. 'Ono što se događa to je da svaku pradavnu šalu povezanu sa seksom, svaki flert neke žene danas prikazuju kao seksualno zlostavljanje', kazala je i dodala da su 'mnoge od tih optužbi (...) smiješne'. Maryanne Trump također je ponosna domaćica, navode američki mediji, i čini se da nema ništa protiv tradicionalnih uloga u kućanstvu.