Jedini uspješan poduhvat Donalda Trumpa zapravo je stvaranje imidža milijardera. Ostalo je porezna prijevara

Američki predsjednik godinama je tvrdio da je svoje bogatstvo zaradio vlastitim trudom, uz tek početnu pomoć svojeg oca, poznatog njujorškog vlasnika nekretnina, no dokumenti do kojih je došao New York Times pokazuju da je Fred Trump svojoj djeci, kroz razne porezne prijevare i malverzacije, godinama prosljeđivao stotine milijuna dolara

Američki predsjednik Donald Trump svoju je karijeru izgradio dobrim dijelom stvarajući lažnu sliku samog uspješnog sebe. Od činjenice da je medijima slao pisma predstavljajući se kao vlastiti glasnogovornik, preko hrpe propalih i tek nekolicine uspješnih biznisa, Trump je desetljećima stvarao imidž uspješnog biznismena i milijardera. To mu je znatnim dijelom pomoglo i u izbornoj kampanji, u kojoj su američki glasači spremno izjavljivali da ih impresionira poslovni uspjeh sadašnjeg američkog predsjednika. Dio cjelokupne priče bila je i legenda da je Donald Trump svoje bogatstvo – o čijim su se gabaritima jednako tako desetljećima raspredale razne priče jer čvršćih dokumenata o tome koliko posjeduje nije bilo – stekao samostalno, poslovnim poduhvatima, uz tek malu početnu pomoć oca Freda Trumpa. Donald Trump je tvrdio da mu je otac, poznati vlasnik brojnih njujorških nekretnina, na početku karijere pozajmio milijun dolara i da mu je taj kredit morao vratiti s kamatama.

Novinska istraga koja je trajala više od godinu dana i čije je rezultate u utorak objavio američki dnevnik The New York Times pokazala je da je Donald Trump, kao i ostala djeca Freda Trumpa, godinama od oca primao desetke milijuna dolara kroz razne sheme kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Uz vođenje svojeg biznisa izgradnje i upravljanja nekretninama u New Yorku, otac Fred Trump je izgleda imao i paralelan manji, ali jednako važan biznis – kako svojoj djeci prebaciti što više bogatstva, a da to ne primijete američki poreznici. U veliki dio shema koje su pregledavanjem više od 100.000 stranica dokumenata, razgovorom s bivšim suradnicima i članovima obitelji Trump otkrili novinari Timesa, upleteno je bilo četvero djece Freda Trumpa – Maryanne, Elizabeth, Donald i Robert. No Donald je imao posebno mjesto i privilegije kod oca. Od samog rođenja pa do danas (a prihodi i dalje stižu) Donald Trump je primio ekvivalent današnjih barem 413 milijuna dolara očeve imovine. Otkrivene malverzacije su vjerojatno razlog i za to što Donald Trump, za razliku od ostalih američkih predsjednika, nije prilikom stupanja na poziciju objavio svoje porezne prijave. Iz njih bi se zasigurno moglo saznati puno više o stvarnom porijeklu imovine i bogatstva sadašnjeg američkog predsjednika, a istraga Timesa pokazala je da je pregršt toga što je bilo potrebno sakriti, kako od javnosti tako i od poreznih vlasti. Po onome što se može zaključiti iz dostupnih dokumenata, roditelji Donalda Trumpa, Fred i Mary Trump, svojoj su djeci prebacili više od milijardu dolara imovine na brojne načine. Da je na sve to naplaćen regularni porez na nasljedstva i darove po stopi od 55 posto, američki bi poreznici uprihodili barem 550 milijuna dolara, piše Times. Umjesto toga, stvarni iznos poreza koji su na nasljedstvo platila djeca Freda Trumpa bio je 52,2 milijuna dolara, odnosno tek desetina potrebnog iznosa.

Načini na koje su Trumpovi prebacivali bogatstvo svojoj djeci da bi izbjegli oku poreznih službi bili su brojni. Od masovnog podcjenjivanja (ili precjenjivanja) vrijednosti nekretnina koje je gradio i posjedovao Fred Trump, preko osnivanja kompanija kroz koje je Fred Trump svojoj djeci de facto poklanjao novac, do korištenja raznih zaklada i svih mogućih trikova kojima obiluje granica između legalnog umanjenja poreznih obaveza i nezakonite porezne evazije. Već s tri godine Donald Trump je iz carstva svojeg oca godišnje dobivao ekvivalent današnjih 200 tisuća dolara. Do osme godine života Donald Trump je bio milijunaš, a prije navršene 18. godine dobio je dio vlasništva u zgradi s pedesetak stanova. Nakon završetka fakulteta dobivao je po milijun dolara godišnje od oca, a taj se iznos s godinama povećavao, da bi u četrdesetima i pedesetima (Trump je danas 72-godišnjak) dosegnuo i više od pet milijuna dolara godišnje. Spomenuti iznosi su na prvi pogled sitnica u odnosu na milijarde kojima navodno raspolaže američki predsjednik, a upravo ekskluziva New York Timesa pruža potpuno novu i dosad potpuno nepoznatu priču o razlici između stvarne situacije i milijarderskog imidža biznismena koji se veže uz Donalda Trumpa. Gore spomenuti iznosi su samo jedan od gotovo 300 različitih načina na koje je Fred Trump svojoj djeci u tišini i daleko od pogleda poreznika prebacivao dio po dio vlastitog bogatstva.

Dokumenti koje su pregledali novinari američkog dnevnog lista pokazuju da je Fred Trump bio i siva eminencija u biznisu Donalda Trumpa. Na ove ili one načine, s nekoliko stotina tisuća ili nekoliko milijuna dolara, kako kada, otac je konstantno pomagao Donaldu da drži glavu nad vodom nakon propasti velikog broja poslovnih poduhvata koje je započinjao sin. Fred je Donaldu odobravao kredit za kreditom, a oni su vrlo često bili neotplaćeni. Davao mu je novac za aute, za njegove zaposlenike, za kupnju dionica, za prve urede na Manhattanu, kao i novac za preuređenje tih ureda. No u financijskim obiteljskim poslovima ipak je dominantnu crtu imalo prebacivanje novca s roditelja na djecu. U tome se po iznosima ističe nekoliko situacija. Jedna od njih bila je vezana uz tvrtku koja se zvala All County Building Supply & Maintenance. Tvrtka je osnovana početkom devedesetih godina, a služila je za prikriveno prebacivanje novca od oca prema djeci. Fred Trump je kao vlasnik brojnih nekretnina godinama plaćao njihovo održavanje, da bi se od 1992. u tim transakcijama počela pojavljivati tvrtka All County. Vlasnici kompanije bila su djeca Freda Trumpa i njegov nećak. Shema je funkcionirala tako da bi All County nabavljao raznu robu nužnu za održavanje zgrada i stanova – od radijatora, bojlera pa do sredstava za čišćenje – te bi onda uz dodatnu maržu, koja je ponekad i premašivala 50 posto, tu istu robu naplatio od Freda Trumpa. Tvrtka je ostvarivala visoku dobit, a zarada je išla u džep Donalda i njegove braće. Uz to, višu cijenu održavanja Trumpovi su prebacivali na stanare povisivanjem stanarina. Jedan od ključnih događaja bio je i trenutak krajem 1997., kad su Trumpova djeca u nasljeđe dobila najveći dio nekretnina Freda Trumpa. Kritična je bila evaluacija vrijednosti svih tih nekretnina – što je manja njihova vrijednost, manji je porez. Trumpovi su uspjeli službenu vrijednost svih tih nekretnina svesti na tek 41,4 milijuna dolara. Niti deset godina kasnije te su nekretnine prodane za barem 16 puta viši iznos. Fred Trump preminuo je 1999. godine, a godinu kasnije preminula je i njegova supruga i Donaldova majka Mary Trump, nakon čega su Donald i troje ostale djece primili i preostali mali dio nekretnina koji je ostao u vlasništvu roditelja. Kompletno nekretninsko carstvo koje je stvorio Fred Trump – 37 stambenih kompleksa i nekoliko trgovačkih centara - prodano je 2004. godine za 740 milijuna dolara. Čak je i ta transakcija, koju je inicirao Donald, bila još jedan primjer poslovnog promašaja jer su banke koje su financirale kupovinu procjenjivale vrijednost nekretnina na milijardu dolara – Trump je s braćom za njih dobio manje nego što su vrijedile.