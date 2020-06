Imamo nikad prije viđen broj bračnih parova i bliske rodbine na izbornim listama - provjerili smo je li to normalno i u svijetu

Raspudići, Puljaci, Kekini, Škorina sestra u utrci za mjesto u Saboru... Političko bračno i obiteljsko partnerstvo u nas je do sada bila rijetka pojava, a na ovogodišnjim parlamentarnim izborima je 'nova normala'. Muž i žena na izbornim listama u SAD-u neobična je vijest i poziv na preispitivanje zakona o antinepotizmu. No zato je ondje dovoljno da se kandidira samo jedan član obitelji – ostali u političku arenu dolaze za njim ili nakon njega. Trump je tako angažirao kćer i zeta, a Hillary se nakon dvostrukog predsjedničkog mandata Billa Clintona u politiku bacila žešće od muža. U svijetu možda ne vladaju bračni parovi, osim u Argentini, ali zato svaki deseti lider dolazi iz obitelji s debelim političkim zaleđem

Možete li zamisliti hrvatski bračni par koji se kandidira na predstojećim parlamentarnim izborima? Dakako, možete s obzirom na to koliko ih se u nas kandidiralo za ulazak u Sabor. Ali možete li zamisliti to da se suprug kandidira na listi HDZ-a, a supruga na listi SDP-a, ili obrnuto?

Marijani i Ivici Puljak iz stranke Pametno to je treći obiteljski pokušaj osvajanja saborskih klupa, što je na prošlim izborima pošlo za rukom bračnom paru Sinčić . Svi bi oni spašavali Hrvatsku, mada su dovoljno politički obrazovani da znaju kako mogućim ulaskom u Hrvatski sabor s dva, tri mandata neće promijeniti ništa, no zato je magazin Start izračunao da bi jedan bračni par tijekom četverogodišnjeg mandata stajao porezne obveznike pristojnih 5,337.302,16 kuna .

Čini se da bračni par na čelu države dobro funkcionira samo u Argentini. Od Evite Peron do aktualne potpredsjednice države Cristine Elisabet Fernández de Kirchner , supruge se ondje godinama nalaze na predsjedničkom tronu ili u njegovoj neposrednoj blizini. Tijekom trećeg mandata supruga Juana Perona od 1973. do 1974. godine, Isabel Peron nije bila samo prva dama, nego i potpredsjednica države. Nakon Peronove smrti sama je postala predsjednica te južnoameričke države, ali kada je vojska preuzela vladu, završila je u kućnom pritvoru.

Političko bračno i obiteljsko partnerstvo u svijetu prije je izuzetak, nego pravilo, a u nas očito postaje 'nova normala'. To je i u Sjedinjenim Državama toliko rijetko da postaje vijest s uskličnikom. U Palm Springsu na Floridi kandidatura bračnog para Martina i Kathie Marquez na izborima za gradsku skupštinu prije dvije godine doživljena je kao povijesna, a zbog toga bilo je toliko prijepora da je državna tužiteljica savezne države Floride Pamela Bondi izdala priopćenje da zakon o antinepotizmu 'ne priječi da suprug i supruga istodobno dobiju mandate'.

Ipak, tako tijesna obiteljska kombinacija i za Peronovu Argentinu bila je malo previše, zbog čega se gospođa Kirchner na predsjedničkom tronu radije izmjenjivala sa suprugom Nestorom Kirchnerom. Za vrijeme njegova predsjednikovanja od 2003. do 2007. ona je bila prva dama. Potom je od 2007. do 2015. bila predsjednica Argentine, a suprug je do svoje smrti 2010. bio 'prvi džentlmen'. Od prosinca prošle godine opet služi argentinskom narodu kao potpredsjednica.

Zanimljivo je to što je prema procjenama osobno bogatstvo Cristine Fernandez de Kirchner tijekom njezine karijere naraslo na poprilično impresivnih 115 milijuna dolara.