Preokret u slučaju ozlijeđenog ZET-ovog vozača, policija: Nema kaznenog djela!

Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela, priopćila je policija.
Policijska uprava zagrebačka oglasila se oko ozlijeđenog muškarca i demantirala napad na ZET-ovog vozača.
'Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid. Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba', priopćila je malo prije podneva zagrebačka policija.
Podsjetimo, ranije se pojavila informacija da je u autobusu ZET-a u naselju Kozari bok muškarac nožem napao vozača koji je s ozljedama prevezen u KBC Zagreb.
"Prema dosad dostupnim informacijama, vozača je napao muškarac nožem, a okolnosti događaja i motiv napada bit će poznati nakon dovršetka očevida", rekli su ranije za Hinu iz Policijske uprave zagrebačke.
'Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku obrada policije', rekli su pak jutros za 24sata iz ZET-a.