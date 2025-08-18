Preokret u slučaju ozlijeđenog ZET-ovog vozača, policija: Nema kaznenog djela!

Policijska uprava zagrebačka oglasila se oko ozlijeđenog muškarca i demantirala napad na ZET-ovog vozača.

'Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid. Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba', priopćila je malo prije podneva zagrebačka policija.

Podsjetimo, ranije se pojavila informacija da je u autobusu ZET-a u naselju Kozari bok muškarac nožem napao vozača koji je s ozljedama prevezen u KBC Zagreb.