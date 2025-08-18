PREVEZEN U BOLNICU

Preokret u slučaju ozlijeđenog ZET-ovog vozača, policija: Nema kaznenog djela!

I.J.

18.08.2025 u 12:08

Mjesto gdje se dogodio napad na vozača ZET-a
Mjesto gdje se dogodio napad na vozača ZET-a Izvor: Pixsell / Autor: Ronald Gorsic
Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela, priopćila je policija.

Policijska uprava zagrebačka oglasila se oko ozlijeđenog muškarca i demantirala napad na ZET-ovog vozača.

'Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid. Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba', priopćila je malo prije podneva zagrebačka policija.

Podsjetimo, ranije se pojavila informacija da je u autobusu ZET-a u naselju Kozari bok muškarac nožem napao vozača koji je s ozljedama prevezen u KBC Zagreb.

Napad na vozača ZET-a
Napad na vozača ZET-a Izvor: Pixsell / Autor: Ronald Gorsic

"Prema dosad dostupnim informacijama, vozača je napao muškarac nožem, a okolnosti događaja i motiv napada bit će poznati nakon dovršetka očevida", rekli su ranije za Hinu iz Policijske uprave zagrebačke.

'Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati jer je u tijeku obrada policije', rekli su pak jutros za 24sata iz ZET-a.

