U operaciji protiv Islamske države u Turskoj pritvoreno 357 osoba

Ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya je rekao da su vlasti izvele racije u 21 pokrajini diljem zemlje. "Baš kao što nikada (prije) nismo dali priliku onima koji terorizmom žele ovu zemlju baciti na koljena , nikada im nećemo dati priliku ni u budućnosti", napisao je na društvenoj platformi X.

Ured javnog tužitelja u Istanbulu je ranije kazao da je policija pretresla 114 mjesta u Istanbulu i dvama drugim pokrajinama te da je zaplijenila razne digitalne materijale i dokumente.

Policija se sukobila s militantima u ponedjeljak u osmosatnoj opsadi kuće u gradu Yalova na obali Mramornog mora južno od Istanbula, tjedan dana nakon što je preko 100 osumnjičenih pripadnika IS-a pritvoreno u vezi s navodnim planovima za terorističke napade na Božić i Novu godinu.

Osmero policijskih službenika i jedan sigurnosni dužnosnik ranjeni su tijekom racije u toj kući, koja je bila jedna od preko 100 adresa koje su vlasti pretresle u ponedjeljak. Turska je ove godine pojačala svoje aktivnosti protiv osumnjičenih militanata Islamske države dok skupina ponovo dobiva na značaju na globalnoj razini.

Sjedinjene Američke Države su rekle da su prošlog tjedna izvele napad na militante IS-a na sjeverozapadu Nigerije. Također, čini se da je napad na plaži Bondi u Sydneyju na Hanuku bio nadahnut IS-om, rekla je australska policija. Američka vojska je 19. prosinca izvela napade na desetke ciljeva skupine u Siriji iz odmazde zbog napada na američke državljane.

Džihadistička skupina je prije gotovo 10 godina okrivljena za niz napada na civile u Turskoj, uključujući napade na noćni klub u Istanbulu i glavnu zračnu luku u gradu, u kojima su ubijeni deseci osoba. Turska je također bila ključna tranzitna točka za inozemne borce, uključujući pripadnike IS-a, koji su ulazili i napuštali Siriju tijekom tamošnjeg rata.

Policija je narednih godina izvodila redovite operacije protiv skupine te je zabilježeno znatno manje napada u usporedbi s valom nasilja u razdoblju između 2015. i 2017.