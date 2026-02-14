Svijet je strepio što će Rubio reći u Münchenu, a onda je izgovorio ključnu rečenicu

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su u subotu govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu u kojem je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlanskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njegove izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije. "Poprilično drukčiji ton nego što je bilo prošle godine, što je dobro za odnose između SAD-a i EU-a", izjavio je Plenković novinarima. "Jasno da su njegovi stavovi u pogledu transatlanske suradnje i partnerstva konstruktivni".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da ju je Rubio uvjerio u ono o čemu je govorio. "On je dobar prijatelj, snažan saveznik. U (američkoj) administraciji neki imaju oštroji ton o tim temama. Ali državni tajnik je bio kristalno jasan kada je rekao 'želimo snažnu Europu u savezu". I to je upravo ono na čemu u EU-u intenzivno radimo", rekla je šefica izvršnog tijela Unije.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je izdvojio Rubijevu poruku da će se SAD držati međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. "To su u prvom redu Ujedinjeni narodi. To je naš 'odbor za mir' i želimo da tako i ostane. Mi ga, naravno, moramo reformirati i učiniti efikasnijim kao što je rekao Rubio", rekao je šef njemačke dipomacije.