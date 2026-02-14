europa zadovoljna

Svijet je strepio što će Rubio reći u Münchenu, a onda je izgovorio ključnu rečenicu

I.J./Hina

14.02.2026 u 18:57

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su u subotu govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu u kojem je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlanskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njegove izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije.

"Poprilično drukčiji ton nego što je bilo prošle godine, što je dobro za odnose između SAD-a i EU-a", izjavio je Plenković novinarima. "Jasno da su njegovi stavovi u pogledu transatlanske suradnje i partnerstva konstruktivni".

vezane vijesti

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da ju je Rubio uvjerio u ono o čemu je govorio. "On je dobar prijatelj, snažan saveznik. U (američkoj) administraciji neki imaju oštroji ton o tim temama. Ali državni tajnik je bio kristalno jasan kada je rekao 'želimo snažnu Europu u savezu". I to je upravo ono na čemu u EU-u intenzivno radimo", rekla je šefica izvršnog tijela Unije.

tportal
Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je izdvojio Rubijevu poruku da će se SAD držati međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. "To su u prvom redu Ujedinjeni narodi. To je naš 'odbor za mir' i želimo da tako i ostane. Mi ga, naravno, moramo reformirati i učiniti efikasnijim kao što je rekao Rubio", rekao je šef njemačke dipomacije.

tportal
Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot pozdravio je Rubijeve reference na zajedničko naslijeđe Europe i SAD-a i na stajalište da neke probleme države ne mogu rješavati same.

"Izgradite snažnu i neovisnu Europu, to je ono što smo slušali u prošlosti, i od demokratskih i od republikanskih administracija. Izgradit ćemo jaku i neovisnu Europu. Neovisnu bez obzira na govore koje čujemo na konferenciji u Muencheu, ma koliko bili u pravu", rekao je Barrot.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nuklearni program

nuklearni program

Najavljen novi ključni sastanak, Švicarska upravo objavila važnu vijest
19. veljače

19. veljače

Šuica: Bit ću na prvom sastanku Trumpova Odbora za mir
oglasila se

oglasila se

Dalija Orešković: 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači...'

najpopularnije

Još vijesti