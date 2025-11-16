promjena vremena

Cijela zemlja pod meteoalarmom: Stižu obilne kiše i snijeg, evo gdje će biti najgore

I.V.

16.11.2025 u 22:55

Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Nakon sto je oluja Claudia protutnjala Portugalom, Španjolskom i Britanijom, nagla promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Meteoalarm upaljen je u cijeloj zemlji

Sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, s povremenom kišom. Na Jadranu kiša mjestimice može biti obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar, a navečer će naglo okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak.

Na moru jako i olujno jugo sa sjevera u okretanju na slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 15 i 20 °C. Prema večeri pad temperature, a u noći u gorju ponegdje i snijeg, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak.

U Zagrebu će isto tako biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a moguća je grmljavina. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar koji će navečer naglo okrenuti na sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevna između 16 i 18 °C. Krajem dana osjetno hladnije, a na vrhovima okolnog gorja može biti i snijega.

'Najviše kiše očekuje se na Kvarneru, lokalno bi moglo pasti i do 100 litara po metru četvornom, a 50-ak se očekuje mjestimice u Gorskom kotaru, dakle uz toliko kiše su na tom području moguće i urbane ili bujične poplave te svi problemi vezani uz to', rekla je RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

Narančasti meteoalarm upaljen je za riječku i splitsku regiju, dok je za ostatak Hrvatske na snazi žuto upozorenje.

Meteoalarmi DHMZ-a za ponedjeljak 17. studenog 2025.
Meteoalarmi DHMZ-a za ponedjeljak 17. studenog 2025. Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Što možemo očekivati od utorka?

'Od utorka nas očekuje nagli povratak znatno hladnijih prilika, tako će u gorju u noći na utorak kiša prelaziti u snijeg, moguće je i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača pa ako već niste pripremili zimsku opremu, a spremate se na put, učinite to sutra... Utorak prijepodne oborine prestaju, u srijedu će biti uglavnom suho, ali i još hladnije... Temperatura će ponegdje biti i 15-ak stupnjeva niža u odnosu na danas, jutarnja će biti oko nule, mjestimice i u minusu, a dnevna oko 6, 7 stupnjeva... Nova oborinska epizoda izgledna je u petak i za vikend, postoji mogućnost da će poneka pahulja zalepršati i u nizinama', kazala je Ćurkov Majaroš.

Što se Jadrana tiče, tu će veći dio tjedna biti kiše i pljuskova, utorak će kiša najupornija biti na jugu zemlje, lokalno i izražena, dodaje.

Srijeda zasad izgleda najpovoljnija, ali već krajem dana i od četvrtka opet češća kiša, do kraja tjedna u više navrata može biti i obilnih pljuskova. Bit će vjetrovito, izmjenjivat će se umjereno i jako, na dane i olujno jugo s jakom i olujnom burom,, a od utorka će i ovdje biti hladnije, pad temperature će na jugu biti najmanje izražen.

Kakva je prognoza za Vukovar?

U Vukovaru se, kao i u ostatku zemlje, baš utorak očekuje promjena na polju temperature i povratak hladnijeg vremena. Kiša će do jutra prestati pa će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prognozira ova meteorologinja. Nakon južine će zapuhati vjetar sa sjevera, stizat će osjetno hladniji zrak pa će ujutro temperatura biti oko 5, a dnevna tek malo viša, do 8 stupnjeva, ali će se na sjevercu činiti i hladnije.

