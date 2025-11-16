Cijela zemlja pod meteoalarmom: Stižu obilne kiše i snijeg, evo gdje će biti najgore

Nakon sto je oluja Claudia protutnjala Portugalom, Španjolskom i Britanijom, nagla promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Meteoalarm upaljen je u cijeloj zemlji

Sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, s povremenom kišom. Na Jadranu kiša mjestimice može biti obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar, a navečer će naglo okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak. Na moru jako i olujno jugo sa sjevera u okretanju na slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 15 i 20 °C. Prema večeri pad temperature, a u noći u gorju ponegdje i snijeg, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak. U Zagrebu će isto tako biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a moguća je grmljavina. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar koji će navečer naglo okrenuti na sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevna između 16 i 18 °C. Krajem dana osjetno hladnije, a na vrhovima okolnog gorja može biti i snijega.

'Najviše kiše očekuje se na Kvarneru, lokalno bi moglo pasti i do 100 litara po metru četvornom, a 50-ak se očekuje mjestimice u Gorskom kotaru, dakle uz toliko kiše su na tom području moguće i urbane ili bujične poplave te svi problemi vezani uz to', rekla je RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš. Narančasti meteoalarm upaljen je za riječku i splitsku regiju, dok je za ostatak Hrvatske na snazi žuto upozorenje.