Vrijeme luduje

Po Zagrebu se prosula tuča, u Dubrovniku se kupaju. Što nas čeka za vikend

24.10.2025 u 16:13

Vrijeme krajem listopada
Vrijeme krajem listopada Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/Patrik Macek/Pixsell
Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i mjestimičnom kišom, vrijeme je kakvo Državni hidrometeorološki zavod predviđa za subotu

Na zapadu je moguća obilnija oborina, krajem dana u unutrašnjosti može zagrmjeti. Ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima Gorskog kotara jak. Na moru umjeren do jak jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na moru između 9 i 14 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C.

U ostatku tjedna i na početku novog, promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, u oblačniju nedjelju moguće ponegdje i obilnijom, a u utorak uglavnom na jugu. Vjetar slab do umjeren, u nedjelju većinom sjeveroistočni, u ponedjeljak jugozapadni, a u utorak sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, od ponedjeljka i sjeverozapadnjak, ujutro na sjeveru prolazno jaka bura. Svježije, osobito danju.

Nevrijeme u Koturaškoj ulici u Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: Čitatelj / tportal.hr

