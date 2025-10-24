Po Zagrebu se prosula tuča, u Dubrovniku se kupaju. Što nas čeka za vikend

Na zapadu je moguća obilnija oborina, krajem dana u unutrašnjosti može zagrmjeti. Ujutro na kopnu lokalno magla . Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima Gorskog kotara jak. Na moru umjeren do jak jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na moru između 9 i 14 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C.

Jučer su u Istri i u Gorskom kotaru pale znatne količine kiše, lokalno i preko 200 mm u 24 sata. Također, sinoć je s prolaskom fronte i dotokom hladnog zraka, olujnih udara vjetra bilo ne samo na Jadranu nego i u unutrašnjosti. U Kutjevu čak 115 km/h. pic.twitter.com/ft8ZjEaXNP

U ostatku tjedna i na početku novog, promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, u oblačniju nedjelju moguće ponegdje i obilnijom, a u utorak uglavnom na jugu. Vjetar slab do umjeren, u nedjelju većinom sjeveroistočni, u ponedjeljak jugozapadni, a u utorak sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, od ponedjeljka i sjeverozapadnjak, ujutro na sjeveru prolazno jaka bura. Svježije, osobito danju.