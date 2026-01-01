[MEGA GALERIJA] Spektakularnim vatrometima svjetski gradovi obilježili ulazak u novu godinu

Ljudi su širom svijeta proslavili i dočekali novu godinu vatrometom, koncertima i okupljanjima u različitim vremenskim zonama, opraštajući se od često izazovne 2025. i nadajući se boljoj i sretnijoj 2026. godini koja je pred nama.

New York je 2026. dočekao tradicionalnim spuštanjem kristalne novogodišnje kugle s vrha nebodera One Times Squarea na Times Squareu. Stotine tisuća ljudi okupile su se u četvrti Midtown Manhattan da bi pratile kako se osvijetljena kugla u ponoć uz glazbu i konfete spušta iznad svjetski poznatoga trga. Mnogi od njih ondje su proveli sate u čekanju, prkoseći zimskim temperaturama na ograđenim ulicama oko Times Squarea. Kada su kultni udarci londonskoga Big Bena u ponoć zazvonili, s teglenica postavljenih ispred poznatoga londonskog panoramskog kotača erumpirao je raskošan vatromet. Čim su zvona prestala sa zvonjavom započela je glazba koja je spojila neke od najvećih glazbenih trenutaka i hitova iz 2025. u Velikoj Britaniji.

Mnoštvo okupljenih na pariškoj aveniji Champs-Élysée uživalo je u raskošnom svjetlosnom showu i vatrometu na Slavoluku pobjede. Njemačka je novu 2026. dočekala šarenim vatrometom na noćnom nebu. Najveće javne zabave na otvorenom održane su blizu berlinskih Brandenburških vrata, gdje je vatromet trajao nekoliko minuta, u luci u Hamburgu i u centru Münchena. Drevni grčki hram Partenon na atenskoj Akropoli ove je godine svjedočio mirnome dočeku nove godine. Gradonačelnik Atene ranije je rekao da je organiziran tih i ekološki prihvatljiv vatromet kako bi se povelo računa o raznim kućnim ljubimcima, ali i ljudima koje tako jaka buka neizmjerno uznemiri. U snijegom prekrivenoj Moskvi i Kijevu i Ukrajinci i Rusi dočekali su novu godinu, izrazivši nadu u postizanje mira nakon gotovo četiri godine intenzivnih sukoba. Stotine tisuća ljudi dočekale su novu godinu uz vatromet i glazbu u brazilskoj obalnoj metropoli Riju de Janeiru. Okupljeno mnoštvo zabavljalo se uz izvođače koji su se izmjenjivali na golemoj pozornici postavljenoj na Copacabani uz glazbu i vatromet. Riječ je o zabavi poznatoj pod nazivom "Reveillon", a organizatori se nadaju da će nadmašiti vlastiti Guinnessov svjetski rekord postavljen u 2024. za najveću proslavu dočeka nove godine.

Dočeci diljem svijeta Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







