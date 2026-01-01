[MEGA GALERIJA] Spektakularnim vatrometima svjetski gradovi obilježili ulazak u novu godinu

Ljudi su širom svijeta proslavili i dočekali novu godinu vatrometom, koncertima i okupljanjima u različitim vremenskim zonama, opraštajući se od često izazovne 2025. i nadajući se boljoj i sretnijoj 2026. godini koja je pred nama.
New York je 2026. dočekao tradicionalnim spuštanjem kristalne novogodišnje kugle s vrha nebodera One Times Squarea na Times Squareu.
Stotine tisuća ljudi okupile su se u četvrti Midtown Manhattan da bi pratile kako se osvijetljena kugla u ponoć uz glazbu i konfete spušta iznad svjetski poznatoga trga. Mnogi od njih ondje su proveli sate u čekanju, prkoseći zimskim temperaturama na ograđenim ulicama oko Times Squarea.
Kada su kultni udarci londonskoga Big Bena u ponoć zazvonili, s teglenica postavljenih ispred poznatoga londonskog panoramskog kotača erumpirao je raskošan vatromet. Čim su zvona prestala sa zvonjavom započela je glazba koja je spojila neke od najvećih glazbenih trenutaka i hitova iz 2025. u Velikoj Britaniji.
Mnoštvo okupljenih na pariškoj aveniji Champs-Élysée uživalo je u raskošnom svjetlosnom showu i vatrometu na Slavoluku pobjede.
Njemačka je novu 2026. dočekala šarenim vatrometom na noćnom nebu. Najveće javne zabave na otvorenom održane su blizu berlinskih Brandenburških vrata, gdje je vatromet trajao nekoliko minuta, u luci u Hamburgu i u centru Münchena.
Drevni grčki hram Partenon na atenskoj Akropoli ove je godine svjedočio mirnome dočeku nove godine. Gradonačelnik Atene ranije je rekao da je organiziran tih i ekološki prihvatljiv vatromet kako bi se povelo računa o raznim kućnim ljubimcima, ali i ljudima koje tako jaka buka neizmjerno uznemiri.
U snijegom prekrivenoj Moskvi i Kijevu i Ukrajinci i Rusi dočekali su novu godinu, izrazivši nadu u postizanje mira nakon gotovo četiri godine intenzivnih sukoba.
Stotine tisuća ljudi dočekale su novu godinu uz vatromet i glazbu u brazilskoj obalnoj metropoli Riju de Janeiru. Okupljeno mnoštvo zabavljalo se uz izvođače koji su se izmjenjivali na golemoj pozornici postavljenoj na Copacabani uz glazbu i vatromet. Riječ je o zabavi poznatoj pod nazivom "Reveillon", a organizatori se nadaju da će nadmašiti vlastiti Guinnessov svjetski rekord postavljen u 2024. za najveću proslavu dočeka nove godine.
U središtu Seula tisuće ljudi okupile su se oko povijesnog paviljona Bosingaka na ceremoniji zvonjave velikoga brončanog zvona koje je u ponoć udarilo 33 puta, simbolizirajući 33 neba. Na taj način Seul tradicionalno svakog 31. prosinca označava kraj godine. Tradicija je to ukorijenjena u budističku kozmologiju po kojoj se vjeruje da zvonjava otklanja nesreću i donosi mir i prosperitet u predstojećoj godini.
Samo sat vremena prema zapadu održane su proslave i bubnjarski nastup na prijevoju Juyong na Kineskom zidu nedaleko od Pekinga. Svi koji su sudjelovali u slavlju tradicionalno su nosili pokrivala za glavu. Ove su godine isticali transparente s natpisom "2026" i simbolom konja s obzirom na to da će veljača obilježiti dolazak Godine konja po kineskome lunarnom kalendaru.
U Hong Kongu je tradicionalni novogodišnji vatromet otkazan nakon požara u stambenom kompleksu u studenom u kojemu je poginula 161 osoba. Umjesto toga su se gradske vlasti odlučile na svjetlosni show s temom "Nove nade, novi počeci", koji je transformirao fasade u središnjem dijelu grada.
U Dubaiju je održan spektakularan svjetlosni show na najvišoj zgradi na svijetu - Burj Khalifi.
U Singapuru su se gomile ljudi okupile kako bi gledale vatromet u zaljevu Marina, s pogledom na horizont.