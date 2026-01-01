Zohran Mamdani prisegnuo za gradonačelnika New Yorka, za to je odabrao posebnu lokaciju

Zohran Mamdani u četvrtak je položio prisegu kao gradonačelnik New Yorka, postavši tako prvi musliman i najmlađi gradonačelnik najvećega grada Sjedinjenih Država.

Ovaj 34-godišnji demokrat prisegnuo je nedugo nakon ponoći pred glavnom državnom odvjetnicom New Yorka Letitijom James na maloj ceremoniji održanoj na povijesnoj postaji podzemne željeznice Old City Hall. Mamdani, koji je na prisegu stigao sa suprugom Ramom Duwaji, rekao je da je ta dužnost za njega "čast i životni privilegij". Kao novi gradonačelnik Mamdani je odmah najavio imenovanje novog povjerenika za promet.

Druga, ona javna ceremonija polaganja prisege, kojoj će prisustvovati deseci tisuća uzvanika, planirana je za kasnije u četvrtak na stepenicama njujorške gradske vijećnice, gdje će lijevo orijentirani senator Bernie Sanders voditi prisegu, a govor bi trebala održati njujorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez. Nakon toga je u području oko gradske vijećnice planiran javni ulični festival. Mamdani je pobijedio na izborima početkom studenoga čime je osigurao četverogodišnji mandat na funkciji gradonačelnika.

Zohran Mamdani prisegnuo za gradonačelnika New Yorka Izvor: EPA / Autor: AMIR HAMJA / POOL







Zohran Mamdani prisegnuo za gradonačelnika New Yorka Izvor: EPA / Autor: AMIR HAMJA / POOL