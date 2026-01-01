Zelenski u novogodišnjoj poruci: Ukrajina želi kraj rata, ali ne pod svaku cijenu

'Jesmo li umorni? Vrlo. Znači li to da smo spremni predati se? Svatko tko tako misli duboko se vara.'

' Što Ukrajina želi? Mir? Da. Pod svaku cijenu? Ne. Želimo kraj rata, ali ne kraj Ukrajine ', rekao je Zelenski u 21-minutnom obraćanju objavljenom neposredno prije ponoći.

Sjedeći u svom uredu, s blagdanskim drvcem u pozadini, Zelenski je rekao da su Ukrajinci iscrpljeni od gotovo četiri godine rata -- duljeg od njemačke okupacije mnogih ukrajinskih gradova tijekom Drugog svjetskog rata.

Zelenski je rekao da svaki potpis 'stavljen na slabe sporazume samo potiče rat'.

'Moj potpis bit će stavljen na snažan sporazum. I upravo o tome se sada radi na svakom sastanku, svakom telefonskom pozivu, svakoj odluci', rekao je. 'Osigurati snažan mir za sve, ne na dan, tjedan ili dva mjeseca, već mir godinama.'

Zelenski je rekao da su tjedni diplomacije predvođene SAD-om, uključujući njegove razgovore prošlog vikenda s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Floridi, doveli do mirovnog sporazuma koji je gotovo spreman.

'Mirovni sporazum je 90% spreman, preostalo je 10%', rekao je. 'Tih 10% sadrži sve, to je 10% koje će odrediti sudbinu mira, sudbinu Ukrajine i Europe i kako će ljudi živjeti.'

Glavna prepreka za postizanje dogovora je pitanje tko će kontrolirati koje dijelove ukrajinskog teritorija. Rusija drži oko 19% ukrajinskog teritorija na jugu i istoku, ali ruski predsjednik Vladimir Putin želi da se Ukrajina povuče iz dijelova istočne regije Donbas koje ruske snage nisu uspjele zauzeti. Kijev želi zamrznuti kartu na trenutnim linijama bojišnice, a Zelenski je odbacio ruske zahtjeve za potpuno povlačenje iz Donbasa kao "obmanu".

'Vjeruje li im još itko? Nažalost, da', rekao je. 'Jer se prečesto istina izbjegava i naziva diplomacijom, a zapravo su to samo laži odjevene u poslovna odijela.'