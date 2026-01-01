HALMED obustavlja pojedine serije kapi za oči

Tvrtka JGL d.d. na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi postupak privremene obustave distribucije pojedinih serija sljedećih lijekova čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, serija: 011345

Timalen 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 021343

Dorzol 20mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 028342

Glaumax 20mg/ml + 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 029345

Bimanox 2mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 03334

Predmetni postupak provodi se zbog dobivenog rezultata izvan granice specifikacije tijekom ispitivanja stabilnosti. Prema do sad zaprimljenim rezultatima sterilnost proizvoda se pokazala očuvanom tijekom cijelog razdoblja proizvodnje predmetnih serija lijekova, a druge proizvodne linije nisu bile zahvaćene ovim odstupanjem. Obustava će biti na snazi do završetka provjere, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, priopćio je HALMED.