HALMED obustavlja pojedine serije kapi za oči

HALMED je objavio obavijest o privremenoj obustavi distribucije pojedinih serija lijekova Latanox, Timalen, Dorzol, Glaumax i Bimanox.
Tvrtka JGL d.d. na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi postupak privremene obustave distribucije pojedinih serija sljedećih lijekova čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet:
- Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, serija: 011345
- Timalen 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 021343
- Dorzol 20mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 028342
- Glaumax 20mg/ml + 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 029345
- Bimanox 2mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 03334
Predmetni postupak provodi se zbog dobivenog rezultata izvan granice specifikacije tijekom ispitivanja stabilnosti. Prema do sad zaprimljenim rezultatima sterilnost proizvoda se pokazala očuvanom tijekom cijelog razdoblja proizvodnje predmetnih serija lijekova, a druge proizvodne linije nisu bile zahvaćene ovim odstupanjem. Obustava će biti na snazi do završetka provjere, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, priopćio je HALMED.