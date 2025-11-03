Samo jedan dio zemlje je bez meteoalarma: Evo gdje je sve moguće intenzivno nevrijeme

Nakon nekoliko toplijih dana, ponedjeljak donosi izraženu promjenu vremena - više oblaka, čestu kišu, ponegdje i grmljavinu te osjetan pad temperature. S juga će okrenuti na buru, koja će mjestimice biti i olujna. Od utorka nas, srećom, čeka mirnije i stabilnije razdoblje
DHMZ je zbog nadolazeće promjene vremena oglasio meteoalarm žutog stupnja, za gotovo cijelu Hrvatsku.
"Mjestimice izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom praćeni olujnim udarima vjetra. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Količina oborine 40-60 mm; Vjerojatnost grmljavine > 60 %.
BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.
Slavonija i Srijem: osjetno hladnije i vjetrovitije
Na istoku zemlje dan će početi s jačim naoblačenjem i kišom. Povremeno će puhati umjeren, prijepodne i jak sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će i do deset stupnjeva niža nego danas, pa će se osjetiti pravi jesenski hladan zrak, javlja HRT.
Središnja Hrvatska: kiša ujutro, razvedravanje poslijepodne
U središnjim krajevima tijekom noći i jutra očekuje se povremena kiša, mjestimice i izraženija, uz mogućnost grmljavine. Do sredine dana naoblaka će se postupno razilaziti, a sa zapada će stizati razvedravanje. Ujutro će temperatura biti između 8 i 10 °C, a najviša dnevna oko 15 °C. Vjetar će ujutro još biti umjeren do jak, no prijepodne će oslabjeti. Navečer ponovno svježije, ponegdje i uz maglu.
Zapad i sjeverni Jadran: smirivanje vremena
Do jutra će u Gorskom kotaru i na Kvarneru biti kiše i grmljavine, lokalno i obilnije. Tijekom dana oborine će slabjeti, a poslijepodne će se razvedriti. U Gorskoj Hrvatskoj zapuhat će sjeveroistočnjak, dok će na moru ojačati bura, podno Velebita i olujna. Najviše dnevne temperature kretat će se od 9 do 14 °C, uz obalu između 16 i 19 °C.
Dalmacija: kiša, pljuskovi i bura
U Dalmaciji će jutro biti oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Poslijepodne će se postupno razvedravati, a jugo će okrenuti na sjeverozapadnjak, potom i buru. More će biti umjereno valovito, a temperatura zraka između 15 i 20 °C.
Jug zemlje: izraženi pljuskovi, navečer bura
Na krajnjem jugu Hrvatske prevladavat će oblačno i vjetrovito vrijeme. Uz umjereno do jako jugo povremeno će padati kiša, a u drugom dijelu dana mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Pred kraj dana zapuhat će sjeverozapadnjak, potom i jaka bura.
Od utorka stabilnije i s više sunca
Nakon burnog ponedjeljka, vrijeme će se postupno smirivati, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a. Na kopnu će se učestalo pojavljivati jutarnja magla, ponegdje i slab mraz, ali dani će biti pretežno sunčani i mirni.
Na Jadranu će već u utorak prevladavati vedro vrijeme. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a od četvrtka ujutro ponovno je moguća magla uz obalu. Jutra će biti svježija, dok će se dnevne temperature zadržati slične onima u ponedjeljak.