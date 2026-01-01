Helikopterom HRZ-a na Staru godinu pacijent prevezen u splitsku bolnicu

"Na Staru godinu, u kasnim večernjim satima je posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovala u hitnoj medicinskoj akciji prijevoza pacijenta priključenog na respirator", izvijestili su u četvrtak iz Ministarstva obrane.

Akcija u kojoj je pacijent prevezen iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split provedena je brzo, sigurno i profesionalno.

Kapetan helikoptera, bojnik Branko Prgomet izvijestio je da je akcija protekla u najboljem redu te naglasio visoku razinu spremnosti pilota. "Spremni smo i uvježbani za ovakve zadaće u svakom trenutku kada je pomoć najpotrebnija", poručio je.

Kako su istaknuli iz MORH-a, ta akcija još jednom potvrđuje predanost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pružanju potpore civilnim institucijama i građanima, neovisno o datumu, vremenu ili uvjetima, s ciljem zaštite i spašavanja ljudskih života.