Četiri centra moći u SAD-u s različitim agendama: Samo je jedan na istoj liniji s Europom

Rusija, Europa i Ukrajina pregovaraju s američkom administracijom, no ona ne govori jednim jezikom. SAD vodi jednu vanjsku politiku, ali s četiri potpuno različita smjera. I ta je fragmentacija sve očitija

Rat u Ukrajini traje gotovo četiri godine, a Washington, iako ključni posrednik, više ne govori jednim glasom. Najnoviji mirovni plan američke administracije neočekivano je odaslan Kijevu i Moskvi te izazvao diplomatski potres. Dokument je, prema brojnim upućenima, nastao gotovo mimo institucija, ali je pokrenuo ubrzanu utrku Moskve, Europe i Ukrajine da utječu na američke donositelje odluka. Četiri centra moći u Washingtonu Pod predsjednikom Donaldom Trumpom američka vanjska politika prema Ukrajini ne postoji kao jedinstvena doktrina, već kao konkurencija četiriju struja, piše u svojoj analizi Handelsblatt. Jednu predstavlja Marco Rubio, državni tajnik, savjetnik za nacionalnu sigurnost i vanjskopolitički tradicionalist, drugu Steve Witkoff, otvoreno proruski nastrojen posebni savjetnik predsjednika, treću J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a, tvrdi izolacionist i najizraženiji kritičar Ukrajine, te predsjednik Donald Trump, a on traži 'brzu pobjedu' više nego stabilno rješenje.

Dok diplomati pokušavaju pregovarati, ti paralelni centri moći vode potpuno različite agende i šalju proturječne signale partnerima. Za razliku od administracije, Kongres je iznenađujuće jedinstven: i republikanci i demokrati sve su glasniji u kritikama pritiska na Ukrajinu da preda teritorij Rusiji. 'SAD je prvi kapitulirao', poručio je republikanski zastupnik Don Bacon. Senator Roger Frederick Wicker upozorio je pak da Ukrajina ne smije biti prisiljena prepustiti teritorij 'jednom od najzloglasnijih ratnih zločinaca'. Rubio – jedini tvrdi rusofob u Trumpovu timu Državni tajnik posljednjih tjedana iznimno jača svoj položaj. Nakon što je plan koji je sastavio Witkoff izazvao globalni bijes, Rubio je u Ženevi preuzeo inicijativu te u suradnji s Ukrajinom i Europom 'revidirao' dokument – smanjivši ga s 28 na 19 točaka i postavljajući Moskvu u defenzivan položaj. Međutim i on mora balansirati. Prema izvorima iz diplomacije, Rubio prikriva svoju tradicionalnu proukrajinsku i pro NATO poziciju da u Trumpovoj eri ne bi bio politički marginaliziran.

Jačanje Rubija otvara prostor za Europu i Kijev, a za sada je on jedina visoka figura u administraciji koja odbija 'diktatni mir' po ruskim uvjetima. Witkoff – Trumpu odan poslovni čovjek bez iskustva Najkontroverzniji plan do sada, verziju od 28 točaka, sastavili su Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev tijekom tajnih razgovora u Miamiju. Plan je odražavao ruske interese gotovo bez korekcija, što je izazvalo šok među saveznicima. Witkoff je godinama blizak Trumpu i uživa njegovo osobno povjerenje, ali diplomati ga opisuju kao loše pripremljenog, ideološki potpuno neopterećenog te sklonog vraćanju iz Moskve s ruskim stavovima kao 'rješenjima'. Trump ga je, nakon kratkog pada utjecaja, nedavno ponovno najavio kao pregovarača u Moskvi. No Bloombergova objava audiozapisa njegova pregovaranja s Rusima, koja je potvrdila Witkoffovu bliskost s ruskom stranom, ponovno dovodi njegovu sudbinu u pitanje.

Vance – ideološki izolacionist i najtvrđi protivnik vojne pomoći Ukrajini Potpredsjednik J.D. Vance smatra da se SAD treba povući iz većine međunarodnih sukoba, a Ukrajinu i njezina predsjednika Volodimira Zelenskog opisuje kao teret za američke interese. Prema izvorima iz administracije, Vance želi brzo okončanje rata, bez obzira na sigurnosne posljedice za Europu, bilateralnim dogovorom SAD-a i Rusije, uz minimalnu ulogu Kijeva i Bruxellesa. U njegovu orbitu pripada i Daniel Driscoll, 38-godišnji bivši bankar koji bez ikakvog diplomatskog iskustva trenutno vodi osjetljive pregovore s Rusima u Abu Dhabiju. Vanceov cilj je neutralizirati Rubijevu frakciju i osigurati kompromis s Moskvom, pa makar uz teritorijalne gubitke Ukrajine.