Četiri centra moći u SAD-u s različitim agendama: Samo je jedan na istoj liniji s Europom

Rusija, Europa i Ukrajina pregovaraju s američkom administracijom, no ona ne govori jednim jezikom. SAD vodi jednu vanjsku politiku, ali s četiri potpuno različita smjera. I ta je fragmentacija sve očitija
Rat u Ukrajini traje gotovo četiri godine, a Washington, iako ključni posrednik, više ne govori jednim glasom. Najnoviji mirovni plan američke administracije neočekivano je odaslan Kijevu i Moskvi te izazvao diplomatski potres. Dokument je, prema brojnim upućenima, nastao gotovo mimo institucija, ali je pokrenuo ubrzanu utrku Moskve, Europe i Ukrajine da utječu na američke donositelje odluka.
Četiri centra moći u Washingtonu
Pod predsjednikom Donaldom Trumpom američka vanjska politika prema Ukrajini ne postoji kao jedinstvena doktrina, već kao konkurencija četiriju struja, piše u svojoj analizi Handelsblatt.
Jednu predstavlja Marco Rubio, državni tajnik, savjetnik za nacionalnu sigurnost i vanjskopolitički tradicionalist, drugu Steve Witkoff, otvoreno proruski nastrojen posebni savjetnik predsjednika, treću J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a, tvrdi izolacionist i najizraženiji kritičar Ukrajine, te predsjednik Donald Trump, a on traži 'brzu pobjedu' više nego stabilno rješenje.
Dok diplomati pokušavaju pregovarati, ti paralelni centri moći vode potpuno različite agende i šalju proturječne signale partnerima.
Za razliku od administracije, Kongres je iznenađujuće jedinstven: i republikanci i demokrati sve su glasniji u kritikama pritiska na Ukrajinu da preda teritorij Rusiji. 'SAD je prvi kapitulirao', poručio je republikanski zastupnik Don Bacon. Senator Roger Frederick Wicker upozorio je pak da Ukrajina ne smije biti prisiljena prepustiti teritorij 'jednom od najzloglasnijih ratnih zločinaca'.
Rubio – jedini tvrdi rusofob u Trumpovu timu
Državni tajnik posljednjih tjedana iznimno jača svoj položaj. Nakon što je plan koji je sastavio Witkoff izazvao globalni bijes, Rubio je u Ženevi preuzeo inicijativu te u suradnji s Ukrajinom i Europom 'revidirao' dokument – smanjivši ga s 28 na 19 točaka i postavljajući Moskvu u defenzivan položaj.
Međutim i on mora balansirati. Prema izvorima iz diplomacije, Rubio prikriva svoju tradicionalnu proukrajinsku i pro NATO poziciju da u Trumpovoj eri ne bi bio politički marginaliziran.
Jačanje Rubija otvara prostor za Europu i Kijev, a za sada je on jedina visoka figura u administraciji koja odbija 'diktatni mir' po ruskim uvjetima.
Witkoff – Trumpu odan poslovni čovjek bez iskustva
Najkontroverzniji plan do sada, verziju od 28 točaka, sastavili su Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev tijekom tajnih razgovora u Miamiju. Plan je odražavao ruske interese gotovo bez korekcija, što je izazvalo šok među saveznicima.
Witkoff je godinama blizak Trumpu i uživa njegovo osobno povjerenje, ali diplomati ga opisuju kao loše pripremljenog, ideološki potpuno neopterećenog te sklonog vraćanju iz Moskve s ruskim stavovima kao 'rješenjima'.
Trump ga je, nakon kratkog pada utjecaja, nedavno ponovno najavio kao pregovarača u Moskvi. No Bloombergova objava audiozapisa njegova pregovaranja s Rusima, koja je potvrdila Witkoffovu bliskost s ruskom stranom, ponovno dovodi njegovu sudbinu u pitanje.
Vance – ideološki izolacionist i najtvrđi protivnik vojne pomoći Ukrajini
Potpredsjednik J.D. Vance smatra da se SAD treba povući iz većine međunarodnih sukoba, a Ukrajinu i njezina predsjednika Volodimira Zelenskog opisuje kao teret za američke interese. Prema izvorima iz administracije, Vance želi brzo okončanje rata, bez obzira na sigurnosne posljedice za Europu, bilateralnim dogovorom SAD-a i Rusije, uz minimalnu ulogu Kijeva i Bruxellesa.
U njegovu orbitu pripada i Daniel Driscoll, 38-godišnji bivši bankar koji bez ikakvog diplomatskog iskustva trenutno vodi osjetljive pregovore s Rusima u Abu Dhabiju.
Vanceov cilj je neutralizirati Rubijevu frakciju i osigurati kompromis s Moskvom, pa makar uz teritorijalne gubitke Ukrajine.
Predsjednik koji traži show i brzu pobjedu
Trump želi trenutni politički trijumf koji bi ga učvrstio kao 'mirotvorca'. Ako treba, kako je već pokazao, spreman je ucjenjivati Ukrajinu i zamrzavanjem vojne pomoći te obustavom obavještajne suradnje.
Istovremeno, svjestan je da ne smije izgledati mekano prema Putinu. Njegov rejting pada, a u Washingtonu se špekulira da se želi zaštititi od skorašnjeg objavljivanja dokumenata iz Epsteinova dosjea – za što mu uspjeh na međunarodnoj sceni može biti alat za skretanje pozornosti javnosti.
Trump zato stalno mijenja stranu: jednog dana podržava Rubija, drugog Vancea i Witkoffa.
Moskva pokušava oslabiti Europu i računa na pobjedu izolacionista
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otvoreno se narugao europskim diplomatima. 'Imali ste svoju priliku – i propustili ste je', komentirao je europske intervencije u planu.
Samo nekoliko sati prije njegova istupa Rusija je u masovnom napadu lansirala 460 dronova i 22 rakete na Kijev i druge gradove. Poginulo je najmanje sedam civila, a dvadesetak ih je ranjeno.
Washington nije jedinstven i to je danas najveća slabost Zapada. Dok Trump traži brzu političku pobjedu, a njegovi savjetnici vode rat između sebe, Kremlj pokušava iskoristiti kaos da bi potkopao europski utjecaj i doveo Ukrajinu pred kapitulaciju.