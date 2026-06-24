Češki sud naložio vladi da predsjednika pusti na NATO samit

Pavel je u utorak na svojoj internetskoj stranici objavio da je podnio tužbu Ustavnom sudu u Brnu kako bi dobio pravnu potporu za svoje sudjelovanje na sastanku čelnika obrambenog saveza 7. i 8. srpnja u Ankari.

Vlada koju vodi populistička stranka ANO premijera Andreja Babiša, u ponedjeljak je odlučila da će prekinuti tradiciju i neće dopustiti predsjedniku da bude dio češke delegacije.

Desničarska vlada prethodno je odlučila poslati premijera Andreja Babiša, ministra obrane Jaromira Zunu i ministra vanjskih poslova Petra Macinku na samit, ali ne i predsjednika.

Neki promatrači sumnjaju da je odluka kabineta čin osvete jer je Pavel više puta javno kritizirao vladine projekte.

U prošlosti su, u pravilu, zemlju na samitima NATO-a predstavljali samo predsjednik ili predsjednik i premijer zajedno, pojašnjava Reuters.

Češka je članica NATO-a od 1999. godine.

Bivši general NATO-a Pavel je rekao da mu je dužnost ne samo koristiti ovlasti predsjednika države, već ih i braniti.

'Ne zbog sebe, već zbog svih predsjednika i predsjednica, koji dođu poslije mene', rekao je 64-godišnjak.

Češki ustav propisuje da predsjednik predstavlja zemlju na međunarodnom planu.