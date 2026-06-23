Tko smije, a tko ne? U Češkoj eskalira spor zbog NATO samita u Ankari

Liberalni predsjednik Petr Pavel u utorak je na svojoj internetskoj stranici objavio da je podnio tužbu Ustavnom sudu u Brnu kako bi dobio pravnu potporu za svoje sudjelovanje na sastanku čelnika obrambenog saveza. Desničarska vlada prethodno je odlučila poslati premijera Andreja Babiša , ministra obrane Jaromira Zunu i ministra vanjskih poslova Petra Macinku na samit, ali ne i predsjednika.

Neki promatrači sumnjaju da je odluka kabineta čin osvete jer je Pavel više puta javno kritizirao vladine projekte.

Nedavno se usprotivio planiranom ukidanju naknada za emitiranje i povezanim rezovima u javnim medijima. U prošlosti su, u pravilu, zemlju na samitima NATO-a predstavljali samo predsjednik ili predsjednik i premijer zajedno. Češka je članica NATO-a od 1999. godine. Bivši general NATO-a Pavel rekao je da mu je dužnost ne samo koristiti ovlasti predsjednika države, već ih i braniti. "Ne zbog sebe, već zbog svih predsjednika i predsjednica, koji dođu poslije mene", rekao je 64-godišnjak.

Češki ustav propisuje da predsjednik predstavlja zemlju na međunarodnom planu. Ustavni suci sada moraju odlučiti kako će se to tumačiti.

Dok Pavel već dugo poziva na veće obrambene izdatke, desničarski populistički premijer Babiš je skeptičan. Nedavno je priznao da Češka Republika ove godine neće ispuniti NATO-ov cilj od dva posto bruto domaćeg proizvoda za obrambene izdatke.

"Prvo moramo srediti javne financije", naglasio je Babiš, poslovni čovjek i milijarder.