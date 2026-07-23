Pad vojnog helikoptera u Češkoj: Jedna osoba poginula, troje ozlijeđenih

Češki vojni helikopter s pet vojnika srušio se u četvrtak u vojnoj bazi u mjestu Namešt nad Oslavou na istoku zemlje, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su ozlijeđene, izvijestila je u četvrtak agencija Reuters
Češka vojska navela je da se nesreća dogodila u 22. zrakoplovnoj bazi, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga.
"Helikopter Venom srušio se u 22. zrakoplovnoj bazi u Namešti nad Oslavou. U njemu je bilo pet vojnika. Integrirani sustav hitnih službi intervenira na mjestu nesreće", priopćila je vojska.
Glasnogovornik hitne službe regije Jihlava Petr Janaček rekao je da je jedna osoba poginula, dok su tri prevezene u bolnicu, jedna s lakšim, a dvije sa srednje teškim ozljedama.
Janaček nije mogao potvrditi identitet osoba koje su bile u helikopteru te je kazao da su spasilačke aktivnosti još u tijeku.
Regionalna policijska glasnogovornica Dana Cirtkova izjavila je za agenciju ČTK da je policija o nesreći obaviještena u 12.11 sati po lokalnom vremenu.
UH-1Y Venom je višenamjenski vojni helikopter američke tvrtke Bell Textron.