Pad vojnog helikoptera u Češkoj: Jedna osoba poginula, troje ozlijeđenih

Češka vojska navela je da se nesreća dogodila u 22. zrakoplovnoj bazi, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga.

"Helikopter Venom srušio se u 22. zrakoplovnoj bazi u Namešti nad Oslavou. U njemu je bilo pet vojnika. Integrirani sustav hitnih službi intervenira na mjestu nesreće", priopćila je vojska.

Glasnogovornik hitne službe regije Jihlava Petr Janaček rekao je da je jedna osoba poginula, dok su tri prevezene u bolnicu, jedna s lakšim, a dvije sa srednje teškim ozljedama.