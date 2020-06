Čačić: Bašić mi je prijetio, Dobrović: Meni nije, ali ima agresivan pristup, Ćorić: Mene je posjetio u društvu odvjetnika

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, Ivan Vrdoljak, ministar graditeljstva i prostornog uređenja i ministar gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, Radimir Čačić, prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike u Vladama Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića govorili su o tome je li se pogodovalo ulagaču u vjetroelektranu Krš-Pađene nauštrb državnih interesa.

Čačić, Ćorić i Dobrović govorili su i o svojim iskustvima s hercegovačkim investitorom Milenkom Bašićem, vlasnikom tvrtke C.E.M.P., drugoosumnjičenim u aferi Vjetroelektrane koji je trenutno nedostupan pravosuđu. Na pitanje kako je moguće da nije ništa zamijetio, Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, u emisiji Otvoreno rekao je da je, što se njega i njegovog ministarstva tiče, njihova pozicija od trenutka kad je preuzeo ministarstvo ispravna. O samom modelu, dodao je, sustavu poticaja i odlukama koje su donesene i na temelju kojih je projekt zaživio više će moći govoriti Ivan Vrdoljak, ministar graditeljstva i prostornog uređenja i ministar gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, te Radimir Čačić, prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, jer su te odluke donesene za vrijeme Milanovićeve Vlade. Vrdoljak: Uštedio sam sedam milijardi kuna Vrdoljak je rekao da je njegovim odlukama hrvatskim građanima ušteđeno sedam milijardi kuna. 'Poslušajte sjednice Vlade iz 2012. 31. listopada je donesen tarifni sustav kojim je povećana cijena za vjetroelektrane, produžen ugovor s 12 na 14 godina , a mojim dolaskom 2013. sukladno zakonima smo 31. listopada donijeli tarifni sustav gdje smo vjetroelektrane od planiranih otprije godinu dana 1200 MW prebacili na referentne cijene i tržišne vrijednosti.

Naravno da taj tarifni sustav stupa na snagu 1. siječnja. i svatko tko u međuvremenu dostavi svu dokumentaciju s 31. 12. dobija svoj ugovor jer taj sustav po zakonu stupa na snagu s 1. 1. 2014. godine. Da su se potpisali ugovori, onda bi sigurno svi investitori na arbitražnim sudovima stotine milijardi eura naplatili Republici Hrvatskoj, a nitko za to ne bi bio odgovoran', rekao je Vrdoljak. Optužio je Čačića da je povećao cijenu i vrlo jako izašao ususret investitorima, no Čačić kaže da i dalje stoji iza odluka i da ništa nije sporno.

'Naslijedili smo sustav iz 2007. koji je imao ogromne cijene na solarima, relativno niže na vjetroelektranama. Tada smo u skladu s direktivama EU morali ići na 20-20-20 posto. Bili smo tada, mislim, na 12,5 ili 13 posto, donijeli smo odluke, naše stručne službe, mi smo ih prihvatili, dali smo tarife. Nakon toga se normalno išlo prema 2013. kada je sve prihvaćeno za vrijeme ministra Vrdoljaka, smanjene su i cijene s 1. siječnja jer je trend išao u tom smjeru', rekao je Čačić, dodajući da se tu postavlja jedno jednostavno pitanje - bi li itko u ovoj sobi, da je slučajno odgovorna osoba, 31. prosinca potpisao ugovore koji su za milijardu kuna skuplji za hrvatske građane u odnosu na 1. siječnja. 'Ako takav postoji u ovoj zemlji, nek se javi. Ja, vjerujte mi, nikad to ne bih učinio', poručio je Čačić. Vrdoljak je komentirao Čačićeve izjave. 'Taj vrhunac nepristojnosti da se govore neistine i uzimaju se zasluge na odluke koje su donesnee 2014. i 2013., pozivam građane da preslušaju tonske zapise sjednice Vlade, pogledajte dokumente. Nije istina da je smanjena cijena za vjetroelektrane nego je ukinuta 31.10.2013. mojom odlukom i tu je ušteda od sedam milijardi. Idemo pričati o energetskoj strategiji, neka USKOK, DORH, očekujem sada beljenje, Čačić je pokazao kako treba biti nepristojan s ministricom Divjak, da nastavimo razgovarati što Hrvatska želi napraviti od energetike', rekao je Vrdoljak. Dodao je da je sam Čačić je rekao da to nisu njegovi dokumenti. 'Ja sam izašao iz ministarstva, ako nešto nije valjalo, mogli ste provjeriti. Prije sedam godina je bio slučaj, sada mu se obnavlja pamćenje, a založio se da se poskupi tarifa vjetroelektranama. Ja sam to zaustavio, sedam milijardi uštedio i stojim iza svake svoje odluke', dodao je Vrdoljak. Čačić je naveo da nije on potpisao štetne ugovore za građane zemlje. Dobrović: Sustav je neuređen, investitori neugodni 'Nije se prijetilo Vrdoljaku, nego meni! O prijetnjama postoji policijski zapisnik. Prijetio mi je vlasnik tvrtke kojeg nikad prije nisam vidio ni čuo, gospodin Bašić. Došao je i rekao da se zna obračunati s neprijateljima i nagraditi prijatelje', rekao je Čačić. Vrdoljak je dodao da je Europa rekla 2014. da smo kvotu ispunili, a da je njegova odluka je donesena 2013. 'Ja sam donio odluku da se smanjuje na 400 megavata vjetar, odluka Čačića je bila 1200 megavata. Sedam milijardi bi plaćali da ništa nisam radio'', rekao je Vrdoljak na što je Čačić uzvratio da kad je on preuzimao da je bio 200 i da su službe pretvorile u 400', komentirao je Čačić. Slučaj je komentirao i Slaven Dobrović. 'Mi ovdje govorimo o vjetroenergiji, projektu velikom i isključivo ga se gleda kao negativnu stvar. Podsjetit ću, dio smo Europske unije, u njoj postoji politika čist okoliš za sve, dekarbonizirana energetika, do 2050. je 95 posto smanjenja emisija iz tog sektora. To se bez vjetra ne može. Kada čujete razgovore i ovu povijest, 1200, pa 400 pa 744 megavata, mi trebamo puno više. Zašto se potiče? Da se premosti financijski jaz da bi motivirali investitore da ulože u to', naveo je Dobrović.

Smatra da ako se pošalje građanima dojam da vjetar nije u redu da će to biti loša poruka. 'Zato je važno reći da nam vjetar treba. Što nas žulja? Kod nas je sustav neuređen. Investitori ne znaju što ih čeka. zato su Austrijanci pobjegli. Tko je nama ostao? Investitori koji kažu, po riječima gospodina Čačića, znaju nagrađivati ili kažnjavati. To su neugodni investitori', rekao je Dobrović na što se nadovezao Čačić kazavši da je to je bila pisana poruka. Dobrović je pojasnio da kada je došao zahtjev za projekt koji je doživio određene promjene, da je investitor očito htio prilagoditi taj projekt te da je to otišlo u stručne službe. 'Odgovor koji je stigao od stručnih službi, a radi se o Agenciji za okoliš i prirodu koja danas ne postoji, uprave su dale mišljenje da je obavezno napraviti ocjenu prihvatljivosti na ekološkoj mreži. Zbog direktive o staništima, tu se radi o nekoliko staništa koja su ustanovljena i ne uvažavti takvo mišljenje znači riskirati tužbu. Civilizirana smo zemlja i vidimo da državni aparat nismo uredili, ali postoje udruge koje to prate i naravno da je to utuživo. Ono što sam jedino mogao napraviti je uzeti u obzir stručne službe i dati mišljenje kakvo sam dao. S tim investitor nije bio zadovoljan i bili su pritisci. Meni se nije prijetilo, ali investitora sam upoznao, ima agresivan pristup, no ostali smo pri rješenju kakvo je izdano u ožujku 2017.', rekao je Dobrović. Ćorić je govorio zašto se išlo na poništenje odluke u slučaju vjetroelektrane. Spomenutim poništenjem projekt je deblokiran. 'Nama obnovljivi izvori energije trebaju u uređenom sustavu. Ministarstvo je dvije godine radilo na tome, riječ je o premijskom modelu, kasnije ću o tome. Da se vratim na rješenje. Neću govoriti o osebujnosti gospodina Bašića. On je u ministarstvo došao s odvjetnicima u više navrata. On ima snažan ekonomski interes u ovom projektu. 16. prosinca.2016. ta firma je podnijela zahtjev prema ministarstvu da se broj turbina smanji sa 71 na 48+, kazao je Ćotić. Naveo je da je u postupku ministarstvo tražilo mišljenje uprave za zaštitu prirode koja je rekla da je potreban postupak procjene. Dostavljeno je mišljenje da se ne očekuje štetan utjecaj. Ministarstvo nije utjecalo na slučaj. Vodili smo se time da zaštitimo interes RH. Je li projekt trebao biti realiziran ili ne, očito postoje devijacije', rekao je Ćorić.

Dobrović je naveo da to što je na našem Upravnom sudu ministarstvo prošlo dobro to ne znači da će RH proći dobro na europskom sudu. 'Neki dan je stiglo upozorenje iz EK da se ne postupa dobro u pogledu Direktive o staništima. Bio sam ministar, građanin sam RH, zemlje koja je dužan poštivati što smo preuzeli', rekao je Dobrović. Austrijanci su prodali nakon Sanderova odlaska Vrdoljak je komentirao u čemu je Lager Bašić bio umješniji od austrijskih ulagača. 'Ne znam u kojem se trenutku to dogodilo. Ja sam 2013. došao u Ministarstvo gospodarstva. Ono što sam htio prokomentirati, drago mi je da je kolega Dobrović i Ćorić su se usuglasili oko toga da bi buduća energetska politika trebala ići u smjeru dekarbonizacije. Imamo niz izazova i bilo bi mi drago da krenemo u raspravu kako takve ciljeve osigurati. Nisam vidio papire ni bilancu, razlog, nisam bio uključen. Kao da me pitate za komentar studija na okoliš. Bez obzira što neki kažu da to nije mudro reći, ali ne znam ništa o tome kada su Austrijanci izašli i iz kojeg razloga i zašto je Lager Bašić to kupio', rekao je. Čačiić je podsjetio da su Austrijanci počeli za Vlade Ive Sanadera. 'On je nestao, dalje stvari nisu funkcionirale i naglo je to prešlo u ruke Lager Bašića. Ja nikad nisam čuo za gospodina Bašića dok mi nije došao s izjavom s kojom je došao. Generalno sam govorio da je neshvatljivo da netko može poticati danas što je sutra milijardu kuna troška', komentirao je Čačić. Naveo je da su 20. prosinca 2013. po prvi puta dobili nešto što je dokument. 'Ministarstvo gospodina Vrdoljaka usprkos upozorenjima službi, o čemu su dana svjedočenja, daje energetsku suglasnost i to je suština. Munjevito su sve državne službe skočile na noge, da bi HROTE ugovorio nešto 31. prosinca, u pet dana. Ne optužujem nikoga, ali rado bih vidio u javnosti što je naš USKOK uspio utvrditi', dodao je Čačić, a na pitanje tko su pravi igrači rekao je: 'Postoje prijatelji Bašića i oni koji mu nisu prijatelji. Odlučio je vidjeti mene, koji mu očito nisam prijatelj, da mi da određenu poruku i da mi 'objasni' o čemu je riječ. I gospodin Gordan Malić je primio poruku iz podzemlja, javno je to objavio', rekao je Čačić. Dobrović smatra da je naša je zemlja neuređena i ovo je ustvari klijentelistički slučaj. 'Pogledajte dokumente i sve. Iako ministar Ćorić to brani kao da štiti RH u ovom slučaju i ta je odluka išla na ruku projektu. Ne vidim drugog načina da našu zemlju sačuvamo od daljnjeg raspada, nego da je uredimo. Volio bih čuti ministra Ćorića da vidimo što je predvidio kako urediti ovaj sektor i kako osigurati da se obnovljivi izvori energije integriraju na zdravi način. Cijena je bitno pala, za fotonapon strahovito, za vjetar nešto niže. Feed in tarife više nisu potrebne. Ministar koji mene kritizira da nisam ništa radio bi mogao nakon tri godine prezentirati strategiju kako misli zemlju na zdrav način izvući', rekao je Dobrović.