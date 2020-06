Ćorić o svojoj ulozi u 'aferi vjetroelektrane': 'Moje rješenje je potvrđeno na sudu. Plenković će procijeniti jesam li uteg HDZ-u'

Na konferenciji za novinare prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u MUP-u, kojoj su nazočili su joj potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović s ministrom zaštite okoliša Tomislavom Ćorićem te generalnim direktorm Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, ministar Ćorić komentirao je aferu Vjetroelektrane

'Treba sve ispitati i svi sumnjivi projekti trebaju se revidirati, ali nije dobro da cijeli sustav stavimo pod upitnik. Gdje god se učini da je to potrebno, naravno treba revidirati. Neke odluke donesene su za vrijeme Milanovića, na to je utjecao Čačić, ja sam naslijedio te ugovore. Devijacije se trebaju otkloniti. Da li sam uteg HDZ-u to će procijeniti predsjednik stranke", kazao je Ćorić.