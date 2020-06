Ćorić: Nakon konzultacija s DORH-om odlučili smo ići na poništenje odluke

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić također se nalazi u Karlovcu na sjednici Županijskog odbora HDZ-a Karlovačke županije gdje je još jednom komentirao komentirao aferu s Josipom Rimac i vjetroelektranama, kao i činjenicu da je dao svoj potpis čime je sporni projekt deblokiran. Hrvatskoj su prijetile tužbe pa je zato deblokiran, rekao je

'U lipnju 2017. prije nego što sam stupio na ministarsku dužnost, započele su konuzultacije s državnim odvjetništvom po ovom pitanju i nakon konzultacija s DORH-om odlučili smo ići na poništenje odluke iz 2017. kako bismo zaštitili interes Republike Hrvatske i obranili se od potencijalne tužbe', rekao je Tomislav Ćorić, piše N1. 'Društvo koje je investitor, već je tada podnijelo tužbu protiv rješenja zbog šteta koje bi nastale nerealizacijom projekta', pojasnio je.

Kazao je da su u državno odvjetništvo na sastanak išli njegovi suradnici, među ostalima šef pravne službe i osobe iz dijela zaštite prirode. Na pitanje zašto to nije napravio njegov prethodnik Slaven Dobrović, Ćorić je rekao:

'Ministar Dobrović to nije napravio jer on nije napravio ništa tijekom cijelog mandata. Ne vidim da je u godinu i nešto dana njegovog mandata išta učinjeno, ali nije na meni da to govorim. Ušao sam u ovo kako bi se Hrvatska unaprijedila na tom području.'