Milanović se raspričao o aferi vjetroelektrane, Josipu Rimac usporedio s američkom brokericom, a Plenkoviću poručio: Poruka pravosuđu o jednakim aršinima je poziv na linč!

Predsjednik Zoran Milanović tijekom posjeta i obilaska tvornice oružja HS Produkt u Karlovcu komentirao je aferu s vjetroelektranama i uhićenje Josipe Rimac

Na opasku državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ante Čikotića da je posao s vjetroelektranama postao problematičan za vrijeme Milanovićevog mandata kao premijera, današnji predsjednik je rekao: 'Tko je to? Ja zaista ne znam tko je on, to nije podcjenjivački'. Potom je dodao: 'Ovoj firmi se pogodovalo cijelo vrijeme, nekome je bilo u interesu da oni dobiju status povlaštenog dobavljača. Je li ministar Ćorić u svojoj izjavi rekao da je Dobrović zaustavio taj postupak vezano za tu firmu i da je tražio procjenu, pa je onda prestao biti ministar? U jednom trenutku ta priča je zaustavljena u Vladi Tihomira Oreškovića, da bi se onda sve pokrenulo za vrijeme ove Vlade. To se sve može istražiti. Vlada koja želi dobro to reže u korijenu još 2016. godine. To je sve suluda priča jednog kruga ljudi', kazao je Milanović.

Milanović je komentirao i Plenkovićevu jučerašnju izjavu kako iste aršine kao u slučaju afere vjetroelektrane očekuje i kad su u pitanju istrage protiv SDP-ovaca, poput istrage zbog pogodovanja u sklopu Europske prijestolnice kulture u Rijeci. 'Slanje takvih poruka pravosuđu je zapravo poziv za linč. Fali samo jedan treptaj oka da se energija usta pretvori u energiju ruke', poručio je Plenkoviću.