Butković: Milanoviću sam čestitao u prvom krugu i nema potrebe da to ponavljam

"To je odluka Predsjedništva stranke. Očito je da nisu sazreli uvjeti za to", rekao je Butković. Na pitanje kako on osobno gleda na takvu odluku stranke, rekao je da je poštuje i dodao: "A što se tiče čestitanja - nama Milanović nije čestitao na pobjedi na parlamentarnim izborima 2020. i 2024. Tako da je to – to."

No s obzirom na to da je Butković osobno čestitao Milanoviću na pobjedi koju je odnio u prvom krugu izbora, upitan je zašto sad nije. "Pa dobro, učinio sam to u prvom krugu i nema potrebe da sad to ponavljam", rekao je Butković u RTL-u Danas.

Čak ni na pitanje bi li odlazak na inauguraciju bio minimum koji je HDZ kao stranka mogao zadovoljiti, ponovio je da za to nisu sazreli uvjeti. "To je odluka predsjedništva stranke i nema potrebe da to dalje pojašnjavam", rekao je.