Ovo su glavni problemi koje Milanović mora riješiti u drugom mandatu na Pantovčaku

Nakon više nego uvjerljive pobjede u drugom krugu predsjedničkih izbora, kojom je osigurao još pet godina na Pantovčaku, Zoran Milanović morat će zasukati rukave i pokušati riješiti višegodišnje probleme iz sektora nad kojima ima ovlasti, diplomacije, vojske i tajnih službi, jer kao što je za svađu potrebno dvoje, tako je i za rješenje problema potrebno to da se on i premijer Andrej Plenković sastanu i dogovore kohabitaciju, ovaj put mekšu, umjesto tvrde, kakva je bila u prvom Milanovićevu mandatu. U protivnom, gledat ćemo još nekoliko godina sukoba i nerješavanja krucijalnih problema vezanih prvenstveno za nacionalnu sigurnost i obranu, a posljedice toga mogu biti drastične za Hrvatsku.

Milanović ne bježi od sukoba, ali može se očekivati, a to se već pokazuje ponavljanjem sintagme 'ispružene ruke' Plenkoviću, da želi da mu drugi mandat bude obilježen nekim uspjesima, konkretnim stvarima koje je napravio, za razliku od prvog mandata, a koji će se puno više pamtiti po sukobima i kontroverzama nego po uspješnim i kvalitetnim potezima i odlukama. Glavni problemi, koje Milanović mora početi rješavati već na početku mandata, vezani usko uz njegove ovlasti, traju već godinama zbog otvorene netrpeljivosti između njega s jedne strane te Plenkovića i njegovih ministara s druge.

U takvoj atmosferi teško je raditi i veleposlanicima jer ne znaju ni otprilike hoće li u određenoj stranoj zemlji ostati još nekoliko tjedana, mjeseci ili godina, što sigurno utječe na njihov moral i motivaciju za rad. Kad se uzme u obzir to da hrvatska diplomacija ni inače nije na glasu kao pretjerano uspješna , jasno je da problem s neimenovanjem veleposlanika na nova mjesta sigurno ne doprinosi njezinu poboljšanju.

Milanović godinama tvrdi da dogovora nema zato što mu je Vlada na početku njegova mandata poslala popis imenovanja i očekivala da se on složi s tim popisom te inzistira na tome da se popis veleposlanika napravi na temelju usuglašavanja Ureda predsjednika i Vlade RH. U jednom trenutku je ostvaren kontakt između ministra Gordana Grlića Radmana i predstojnika Ureda predsjednika RH Orsata Miljenića , pa se pretpostavljalo da bi se moglo krenuti u rješavanje problema, no dalje od toga nije se otišlo.

Nakon višegodišnjeg natezanja, sredinom 2023. imenovana je skupina najviših zapovjednika u Oružanim snagama RH na generalskim pozicijama. Početkom ožujka prošle godine, opet nakon puno peripetija i nakon što je mandat već istekao njegovu prethodniku Robertu Hranju , imenovan je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid . No, sad već gotovo godinu dana, Hrvatska vojska nema zamjenika načelnika Glavnog stožera , drugu najvažniju osobu u zapovjednom lancu, generala koji mijenja načelnika u slučaju da ovaj bude spriječen obnašati dužnost.

Sva ta imenovanja u vojsci trebala bi biti rezultat suradnje predsjednika RH i ministra obrane, no ona bi se mogla jako pogoršati, unatoč relativno dobrom početku nakon što je Ivan Anušić preuzeo tu fotelju od Marija Banožića, kojeg Milanović nije mogao vidjeti 'ni nacrtanog'. Naime Anušić najavljuje izmjene Zakona o obrani, a prema onome što je iscurilo u javnost, tim će se izmjenama pokušati ograničiti Milanovićeve ovlasti u zapovijedanju vojskom u miru.

To je, vjerojatno, prva stvar koju Milanović , u dogovoru s Vladom, treba riješiti kad je u pitanju vojska. Također, s obzirom na to da mu mandat traje pet godina, a vojni zapovjednici se imenuju na četverogodišnje mandate, već sada se zna da će Milanović kao vrhovni zapovjednik dočekati novu rundu imenovanja najviših vojnih zapovjednika.

Ne treba posebno naglašavati da Milanović neće najbolje reagirati na smanjivanje ovlasti, a prođu li takve izmjene zakona, može se očekivati da će on zaoštriti svoj odnos prema Anušiću i, sukladno tome, teško je nadati se da bi se u tom slučaju mogli dogovoriti oko imenovanja, poput onog zamjenika načelnika Glavnog stožera, kao ni o drugim važnim stvarima u obrambenom sustavu. Milanović je već ranije insinuirao da će sabotirati provođenje obaveznog služenja vojnog roka, koje Vlada namjerava uvesti ove godine, zato što tvrdi da ga se nije konzultiralo o tom pitanju.

'Nama treba profesionalna vojska. Ovo je najopakije vrijeme za te razgovore, tu namjere nisu dobre. Ništa se od toga ne može provesti bez vrhovnog zapovjednika. Taj zakon će biti mrtvo slovo na papiru ako se prije toga ne konzultiraš s vrhovnim zapovjednikom', rekao je Milanović prošle godine u intervjuu za N1. Plenkovića je, osim toga, više puta pozvao da zajedno sazovu sjednicu Vijeća za obranu, na kojoj bi se raspravila potreba uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, no on na to nije pristao.

Problemi s tajnim službama

Zbog međusobnog prepucavanja predsjednika RH i premijera vlada nesigurnost i u imenovanju čelnih ljudi obavještajnih službi. Naime SOA-om (Sigurnosno-obavještajna agencija) već gotovo pola godine upravlja zamjenik ravnatelja Hrvoje Omrčanin, otkad je bivši ravnatelj Daniel Markić otišao na dužnost ravnatelja Obavještajno-analitičkog centra Europske unije (EU INTCEN) u Bruxelles, a ni u kuloarima se ne spominje da bi se dvojica čelnih ljudi u državi mogla dogovoriti oko imenovanja novog ravnatelja.