Božinović o integraciji Roma: 'Desegregacija počinje u najranijoj dobi'

Ministar je održao sastanak s međimurskim županom Matijom Posavcem i brojnim drugim sudionicima, a razgovaralo se o integraciji Roma i mjerama za unaprjeđenje njihovog obrazovanja, zapošljavanja i sigurnosti. Božinović je podsjetio kako je posjet održan nakon konstituiranja Povjerenstva za praćenje uključenosti Roma u Republici Hrvatskoj kojim predsjeda.

"Odlučio sam da prođemo kroz sve elemente rada na ovom području, na pitanjima i problematici romske populacije u Hrvatskoj, ali i odnosa na lokalnoj razini, kako bismo donijeli konkretne zaključke i krenuli u operacionalizaciju svega onoga o čemu se godinama razgovara”, rekao je.

Istaknuo je da Romi u Međimurju žive više od 200 godina te se problemi koji su se naknadno pojavili 'ne mogu riješiti preko noći'. Ipak, naglasio je, Vlada je odlučna promijeniti pristup i uključiti sve razine vlasti, od državne do lokalne. "Dok imamo djecu koja ne idu i ne završavaju škole i dok imamo roditelje koji ne rade, sve ovo drugo je zapravo samo posljedica”, rekao je Božinović i dodao da financijskih sredstava ne nedostaje.

"Država je prošle godine izdvojila oko 15 milijuna eura, postoje i fondovi EU koje mogu koristiti županije i gradovi“, napomenuo je ministar i najavio novi sastanak do kraja mjeseca, na kojem će sudjelovati predstavnici općina, gradova i romskih udruga.

"Ili ćemo raditi svi ili neće uspjeti nitko“, poručio je te naglasio važnost ranog uključivanja djece u obrazovni sustav. "Desegregacija počinje u najranijoj dobi. Ako nismo počeli proces desegregacije u vrtićima i u školama, kasnije sve ovo o čemu govorimo su problemi za koje i mi snosimo dio odgovornosti”, istaknuo je Božinović.

U Međimurju zaposleno 3200 stranih radnika, domaće stanovništvo može raditi taj posao

Govoreći o zapošljavanju, rekao je da u Međimurju ima radno sposobnih ljudi koji bi mogli raditi na poslovima za koje se uvoze strani radnici, istaknuvši da je ove godine u Međimurju zaposleno i izdano dozvola za više od 3200 stranih radnika.

„Imate domaće stanovništvo koje može raditi taj posao i koje treba samo malo jače, kvalitetnije integrirati. To nam je puno jeftinije, ali i važnije jer integriramo zajednicu koja živi tu s nama“, kazao je Božinović. Župan Posavec naglasio je da su građani Međimurja tolerantni, ali i osjećaju nepravdu zbog neučinkovitosti sustava.

"Ako si radno sposoban, a ne želiš raditi, nego primaš socijalnu pomoć, onda nešto u tom sustavu ne štima. Ako imaš djecu koju ne šalješ u školu, a osnovna škola je obavezna, onda nešto u sustavu ne štima”, rekao je Posavec. Problemi, po njegovim riječima, nastaju i zbog nelegalne gradnje, stvaranja divljih deponija i nenamjenskog trošenja socijalne pomoći.

Predložio je osnivanje međuresorne skupine s predstavnicima lokalne zajednice i romske manjine te niz konkretnih mjera, od uvođenja obaveznih vrtićkih programa za svu romsku djecu, do strože kontrole socijalnih naknada. Nakon sastanka u županijskoj upravi, Božinović je posjetio Osnovnu školu Kuršanec, gdje je razgovarao s romskim pomagačima u nastavi te romsko naselje Parag i Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje.