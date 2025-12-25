Dalić: Nije dobra situacija... Neki su pokazali da nemaju mjesta u reprezentaciji

'Dobili smo definitivno najtežu skupinu. Engleska - Hrvatska će biti najjača utakmica prvog kruga uopće! Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'pota', najtežeg, najgoreg i najjačeg - Ganu. Afrička rerezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. to nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu grupu', rekao je Dalić za RTL.

Brinu ga i napadači.

'Nije dobra situacija, u problemima smo. Nemamo pravo rješenje. Još uvijek je tu najkvalitetniji Budimir, a on je i najstariji. Mlađi igrači se traže, nisu se nametnuli, nisu pokazali kvalitetu, nisu pokazali da imaju mjesta u reprezentaciji. Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga.'