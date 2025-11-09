Dubrovački gradonačelnik: 'Ono što Pupovac i SNV izvode su namjerne provokacije'

Objava dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića, koju je u nedjelju podijelio na društvenim mrežama, izazvala je niz reakcija u javnosti. Franković se u njoj osvrnuo na aktualne događaje vezane uz kulturne manifestacije u organizaciji srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj te dodatno pojasnio svoj govor održan dan ranije u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku
Podsjetimo, u tom je govoru poručio da 'Hrvatska nije nasljednica ni ustaša ni partizana, te da oni nisu prijatelji hrvatskog naroda'. U novoj objavi na Facebooku Mato Franković se obratio prijatelju koji je prethodno komentirao njegov govor, ali je potom obrisao komentar. Gradonačelnik je istaknuo kako osjeća potrebu objasniti svoj stav i upozoriti na ono što, po njegovu mišljenju, nije slučajno.
'Dragi prijatelju, ti i ja se godinama poštujemo i razumijemo, i tako će biti i u budućnosti. Na događanja od prije par dana u Splitu postavlja se pitanje zašto prošle godine nitko nije reagirao kada se Splitom vijorila jugoslavenska zastava i pjevalo 'Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo'? Kako to da nikome nije smetalo što je Seka Aleksić 23. 11. 2024. nastupala u Splitu samo nekoliko dana nakon obilježavanja pada Vukovara, grada-heroja', napisao je Franković.
Dodao je da nikoga nije nazvao huliganima ni 'crnokošuljašima', već da je samo istaknuo kako su Hrvati 'baštinici branitelja iz Domovinskog rata, a ne onih iz Drugog svjetskog rata'.
'Naš temelj je Domovinski rat i sveta krv hrvatskih branitelja. I ja sam, kao i ti, kao i svi pravi domoljubi, uvijek bio za dom spreman - ali ne za Hitlera, ne za Pavelića i ne za Tita, nego za Domovinu stvorenu krvlju 1991. godine', naveo je gradonačelnik Dubrovnika.
Franković je potom ustvrdio da su 'ono što izvode Pupovac i Srpsko narodno vijeće namjerne provokacije na koje su neki nasjeli'.
'Žele da se događaji i revolucija s ulica Beograda i Novog Sada preliju kod nas. I zato sam reagirao. Smatram da je potrebno propitati odakle im pravo pozivati u Zagreb ljude koji su veličali i dalje veličaju 'Veliku Srbiju.' Nemojmo nasjedati kao guske u magli, ali nemojmo ni zaspati na straži', napisao je Franković.
Dodao je i da na institucijama leži odgovornost da jasno poruče kako 'velikosrpske ideje u Hrvatskoj nemaju mjesta', te da oni koji ih šire trebaju snositi posljedice. U nastavku objave gradonačelnik se dotaknuo i glazbenih nastupa Marka Perkovića Thompsona, kazavši kako se pojedinci teško mire s njegovim koncertima i da ih smeta pjesma 'Bojna Čavoglave' zbog uzvika 'Za dom spremni'.
'Nazivaju hrvatske domoljube ustašama, isto su to radili i 1991. godine kad su nas napadali, a mi to nismo. Mi smo domoljubi koji vole svoju domovinu', poručio je Franković, zaključivši da 'ništa što se događa nije slučajno' te da 'Vučić, Pupovac i Možemo! pušu u isti rog'. 'Ne dajmo da nas zavedu, a ni zavade', zaključuje dubrovački gradonačelnik u objavi na Facebooku.