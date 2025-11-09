Dubrovački gradonačelnik: 'Ono što Pupovac i SNV izvode su namjerne provokacije'

'Dragi prijatelju, ti i ja se godinama poštujemo i razumijemo, i tako će biti i u budućnosti. Na događanja od prije par dana u Splitu postavlja se pitanje zašto prošle godine nitko nije reagirao kada se Splitom vijorila jugoslavenska zastava i pjevalo 'Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo'? Kako to da nikome nije smetalo što je Seka Aleksić 23. 11. 2024. nastupala u Splitu samo nekoliko dana nakon obilježavanja pada Vukovara, grada-heroja', napisao je Franković.

Podsjetimo, u tom je govoru poručio da 'Hrvatska nije nasljednica ni ustaša ni partizana, te da oni nisu prijatelji hrvatskog naroda'. U novoj objavi na Facebooku Mato Franković se obratio prijatelju koji je prethodno komentirao njegov govor, ali je potom obrisao komentar. Gradonačelnik je istaknuo kako osjeća potrebu objasniti svoj stav i upozoriti na ono što, po njegovu mišljenju, nije slučajno.

Dodao je da nikoga nije nazvao huliganima ni 'crnokošuljašima', već da je samo istaknuo kako su Hrvati 'baštinici branitelja iz Domovinskog rata, a ne onih iz Drugog svjetskog rata'.

'Naš temelj je Domovinski rat i sveta krv hrvatskih branitelja. I ja sam, kao i ti, kao i svi pravi domoljubi, uvijek bio za dom spreman - ali ne za Hitlera, ne za Pavelića i ne za Tita, nego za Domovinu stvorenu krvlju 1991. godine', naveo je gradonačelnik Dubrovnika.

Franković je potom ustvrdio da su 'ono što izvode Pupovac i Srpsko narodno vijeće namjerne provokacije na koje su neki nasjeli'.

'Žele da se događaji i revolucija s ulica Beograda i Novog Sada preliju kod nas. I zato sam reagirao. Smatram da je potrebno propitati odakle im pravo pozivati u Zagreb ljude koji su veličali i dalje veličaju 'Veliku Srbiju.' Nemojmo nasjedati kao guske u magli, ali nemojmo ni zaspati na straži', napisao je Franković.

Dodao je i da na institucijama leži odgovornost da jasno poruče kako 'velikosrpske ideje u Hrvatskoj nemaju mjesta', te da oni koji ih šire trebaju snositi posljedice. U nastavku objave gradonačelnik se dotaknuo i glazbenih nastupa Marka Perkovića Thompsona, kazavši kako se pojedinci teško mire s njegovim koncertima i da ih smeta pjesma 'Bojna Čavoglave' zbog uzvika 'Za dom spremni'.

'Nazivaju hrvatske domoljube ustašama, isto su to radili i 1991. godine kad su nas napadali, a mi to nismo. Mi smo domoljubi koji vole svoju domovinu', poručio je Franković, zaključivši da 'ništa što se događa nije slučajno' te da 'Vučić, Pupovac i Možemo! pušu u isti rog'. 'Ne dajmo da nas zavedu, a ni zavade', zaključuje dubrovački gradonačelnik u objavi na Facebooku.