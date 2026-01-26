Božinović o deportaciji Sandra Silajdžića iz SAD-a u Hrvatsku: 'Imamo službe koje mogu pomoći'

''Hrvatski građani imaju sva prava hrvatskih građana. Postoje službe koje mogu pomoći, prije svega ministarstvo koje se bavi socijalnim pitanjima. Dakle, nije baš da se država ne snalazi po takvim pitanjima'', rekao je Božinović nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Božinović je dodao da je tijekom prošle godine iz RH deportirano oko 7300 osoba te da su deportacije ''nešto što se događa svakodnevno''.

Upitan zašto policija daje dozvole za prosvjede ispred stanova političara, Božinović je istaknuo da policija "ne daje dozvole za javni prosvjed".