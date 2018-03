Bivši ministri otkrivaju gdje je pošlo ukrivo sa zbrinjavanjem otpada

Hrvatska je po zakonima mogla već deset godina ostvariti cjelovito upravljanje otpadom, ali je nedostatak političke volje suočava s prijetnjom penalima unatoč ogromnim sredstvima koja su joj na raspolaganju, smatra četvoro od šest bivših visokih okolišnih dužnosnika koji su odgovorili na upit Hine

Nažalost, Hrvatska je za to pokazala nesposobnost, iako nam na raspolaganju stoje velika sredstva za ispunjavanje tih ciljeva, kaže Holy i navodi primjer sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. koja iznose 475 milijuna eura.

Nedavno, 1. veljače, jedinice lokalne samouprave trebale su donijeti Odluku o načinu prikupljanja i naplate otpada , ali najveći broj njih to nije učinio. Sugovornici u tome vide još jedan pokazatelj da se upravljanje otpadom udaljava od ciljeva koje je Hrvatska prihvatila ulaskom u EU.

Dajući ključna obilježja trenutnog stanja u Hrvatskoj, Holy kaže da ne postoji održivi sustav gospodarenja otpadom, da se komunalni otpad u većini gradova i općina neobrađen odlaže na više ili manje uređene deponije otpada, te da uglavnom ne postoji primarna selekcija korisnih vrsta otpada.

Također, ne postoji postrojenje za termičku obradu opasnog otpada, sagrađena su dva centra za gospodarenje otpadom, od kojih je samo jedan u funkciji, a u sustavu gospodarenja tzv. posebnim kategorijama otpada ne postoje tržišni principi, kaže.

Njezin nasljednik u SDP-ovoj Vladi Miheal Zmajlović smatra da za je neostvarivanje ciljeva odgovorna neaktivnost inspekcije zaštite okoliša i loša taktika Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Inspekcija u protekle dvije godine, kaže, nije gotovo ništa radila, dok je za njegova mandata provodila "veliku čistku", koja je "češljala" i one "koji su do tada bili nedodirljivi" poput Grada Zagreb, čije je odlagalište Jakuševac radilo bez dozvole. "No dolaskom ministra Dobrovića", kaže, "popustilo se Gradu koji i danas stavlja pitanje gospodarenja otpadom pod tepih".