Split se guši u smradu i panici: Donosimo odgovore na 24 vruća pitanja o Karepovcu

Poruke o tome kako Splićani piju zagađenu vodu te da ona sadrži bakterije i najteže otrove, što je navodno potvrđeno na tajnom sastanku u Banovini, proteklih dana uznemirile su građane Splita. Ne znajući ni otkud su te poruke zapravo došle, građani su ih iz opreza prosljeđivali prijateljima i rodbini. Tportal je provjerio o čemu je riječ: Donosimo odgovore na najvažnija pitanja vezana uz 'zagađenu' vodu i odlagalište otpada Karepovac, s kojim se povezivalo onečišćenje

'Evo me sada zvala prija iz Banovine, imali su hitnu konferenciju za novinare i nastala je velika panika jer je voda nenormalno zagađena . Ne smiju još ništa objaviti, pa eto da ne pijete vodu iz špine...'; 'Ne pijte vodu ni slučajno, zagađena je nenormalno! Imali su sastanak s novinarima u Banovini, a ne žele stvoriti masovnu paniku, pa još šute. Direktan info od osobe koja je tu bila, širi dalje'; 'Moja nevista je u pravnim krugovima i to, sad ju je zvale kolegice da ni slučajno ne pije vodu jer je zagađena od Karepovca , a ona je trudna. Escherichija je pronađena.'

Teško bolesni gradonačelnik Andro Krstulović Opara prekinuo je bolovanje kako bi smirio histeriju i to je donekle pomoglo, no evidentno je da će javnost biti uznemirena barem još neko vrijeme. Za ovaj vikend čak je najavljen prosvjed, premda zasad nije jasno s kojim argumentima i zahtjevima.

Po službenoj verziji, do kraja ove godine raspisat će se ukupno 14 natječaja za gradnju, a cijeli centar bio bi pušten u pogon oko 2022. godine. Do tada Split i preostalih 18 gradova i općina morat će se snaći na Karepovcu.

Neugodno jest, ali po tvrdnjama stručnjaka - nema realne opasnosti. Koncentracija svih ovih plinova, kao i nekih koji uopće nisu bili predviđeni projektom, mjeri se i objavljuje doslovno svakog sata. Granične vrijednosti samo su u tri navrata dosegnute, i to na sat vremena, premda su one postavljene tako da su sto tisuća puta niže od onih koje realno mogu predstavljati bilo kakav rizik. I to samo ukoliko je izloženost dugotrajna, recimo dvije godine.

Tragično, ispada da se zbog bitke za jednu fotelju godinama nisu mogli nabaviti mjerni uređaji, niti ustanoviti kompletna slika situacije. Doduše, prije dvije godine ustanovljeno je da je zrak na Karepovcu u drugoj kategoriji, onečišćen, no to nikoga nije previše zabrinjavalo: samo u 2016. godini granične satne vrijednosti prekoračene su 33 puta, na što je - uz poziv za hitnu sanaciju - upozorila upravo dr. Ninčević.

Ne, i sama je priznala da je laik na ovom području. Spominjale su se još 'lebdeće čestice hlapljive supstance', no one u pravilu nemaju veze s odlagalištima i u pravilu ćemo ih više pronaći, recimo, uz ceste i u ispušnim plinovima automobila i kamiona.

Kako će se onda razriješiti saga u Higijenskom zavodu?

Ovisi o tome kako se dogovore gradski i županijski HDZ, ali uglavnom političkim kadroviranjem, što je jedan od razloga golemog nepovjerenja građana prema svim institucijama. Petar Škorić (HDZ) ovog tjedna je upitan za to, pa je odgovorio otprilike slično poučku Darka Milinovića - 'zar stručnjaci koji su članovi stranke nemaju pravo na rad?'.

Postoji li neki autoritet koji bi mogao decidirano potvrditi da sanacija Karepovca nije opasna po zdravlje?

Postoji. Javio se, recimo, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. Krunoslav Capak i kazao: 'Mjerenja ukazuju na to da je sve ispod graničnih vrijednosti i temeljem toga se može reći da su ključni plinovi unutar granica normale, koje su, inače, određene tako da štite zdravlje vulnerabilnih skupina. Može se na osnovi ovoga reći da nema rizika za zdravlje ljudi.' U službenom priopćenju ogradio se činjenicom da ovaj posao nije u ingerenciji Zavoda i da nije uspio proučiti svu dokumentaciju te frazom da 'nikad ne treba reći sto posto, ali vrlo vjerojatno nema rizika', što je dosta razuman stav. Teoretska šansa uvijek postoji: pametni ljudi nikada nisu sigurni, a nepametni uvijek sve znaju.

Ali Split i okolica i dalje smrde - dokad će to trajati?

Još nekoliko mjeseci, odnosno dok se ne premjesti tih milijun kubika najnovijeg otpada. Do današnjeg dana prebačeno je oko 400 tisuća kubika, odnosno 40 posto. Računa se da će posao biti gotov za tri do četiri mjeseca i ukoliko se to ne dogodi, nastavlja se nakon turističke sezone. Potom slijedi dvadesetak mjeseci posla na sanaciji, brtvljenju, prekrivanju i odvodnji te godine otplinjavanja, no to se ne bi trebalo osjetiti ni u kojem pogledu.