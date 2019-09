Bivši boksač i saborski zastupnik Damir Škaro uhićen na granici zbog optužbi za silovanje

Čelnik Autokluba Siget Damir Škaro uhićen je prilikom ulaska u Hrvatsku iz BiH u srijedu ujutro nakon što ga je zaposlenica tog autokluba prijavila za silovanje. Od podnošenja prijave 12. kolovoza taj bivši saborski zastupnik HDZ-a i osvajač olimpijske medalje u boksu bio je u Bosni i Hercegovini

Samo nekoliko sati nakon što ga je policiji prijavila za silovanje, Damir Škaro žrtvi je poslao je prijeteće poruke. Nudio joj je i pozamašan iznos za šutnju, a onda je otišao u Bosnu i Hercegovinu čije ima državljanstvo. Imao je rok do četvrtka da se javi policiji, a u srijedu ujutro je uhićen, javlja Dnevnik.hr.

Bila joj je radna subota, a žrtva je u najvećem hrvatskom autoklubu počela je raditi prije dva mjeseca. Priča kako ju je napao s leđa, primio je oko struka, nabio ju na sebe i stavio joj ruku u grudnjak. Uspjela se istrgnuti, a on joj je rekao da prekine i da se ne otima. Lijevom rukom držao je obje njene ruke. 'Molila sam da prestane', ispričala je žrtva za emisiju Provjereno.... On nije prestao i rekao joj je da će raditi što on hoće i da će ju silovati.

Čula je da nije jedina. Zaposlenice su, prema saznanjima ekipe 'Provjerenog', nerijetko iz Škarinog ureda izlazile uplakane.

Ona tvrdi kako su ga se zaposlenice bojale i dogovarale da zajedno odlaze s posla zbog toga. Nitko mu se, do ove žene, nije usudio suprotstaviti. A i ona se na to jedva odlučila.