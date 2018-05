Bili smo u Hrvatima obećanoj zemlji: Ovaca više nego stanovnika, a stočari voze BMW-e

Pivo, viski, zelena zemlja, U2 i četiri nobelovca za književnost vjerojatno su prve asocijacije na Irsku, zemlju koja se od velike iseljeničke u posljednjih petnaestak godina pretvorila u najpoželjniju useljeničku destinaciju. Tportal je nekoliko dana proveo u Dublinu i njegovoj okolici kako bi provjerio zašto je Irska sve popularnija destinacija za turiste, ali i brojne useljenike

Iako su većini prve asocijacije na glavni grad Irske do prije nekoliko godina bile pivo i viski, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju Dublin je Hrvatima postao sinonim za bolje sutra . Naših ljudi na tome je otoku oko 17 tisuća. No ova reportaža nije o njima.

Potkraj svibnja Irci će ponovno na referendum . Ovaj put odlučivat će o tome hoće li se ženama do dvanaestog tjedna trudnoće omogućiti abortus. Stoga ne čudi to da su ulice Dublina preplavljene plakatima pobornika pro et contra spomenutog zahvata.

Na sedam katova u obliku divovske pivske čaše ispričana je priča o čarobnom napitku od hmelja. Saznat ćete otkud se sirovina nabavlja, zašto Guinnness ima okus kao nijedno drugo pivo, koji je to dodatak što ga je učinio drugačijim, preko oglašavanja, pa do povijesti obitelji osnivača Arthura Guinnessa , transporta kroz stoljeća, da biste na kraju uz pogled na sve strane grada mogli uživati u njemu.

Volite li više glazbu od knjiga, Dublin je idealno mjesto za to. U većini pubova možete čuti tradicionalnu folk glazbu uživo, koja se, kako posprdno tvrde domaćini, dijeli na onu za opijanje, pobunjeničku te onu koju sviraju The Chieftans. Osim na svoj folk, Irci su ponosni na svoj doprinos rock'n'rollu. Stoga ne čudi to da u gradu postoji muzej posvećen njemu. Jer s ovog otoka su došli Rory Gallagher, U2, Van Morrison, Thin Lizzy, Sinead O'Connor, Cranberries, The Dubliners…

Uz privatnog vodiča možete proći kroz studije Temple Lane u kojima su snimali, vježbali i skladali neki od spomenutih velikana, vidjeti kako izgleda backstage, koje su sve uvrnute zahtjeve imali bendovi koji su gostovali u Dublinu, pogledati polusatni film o irskoj glazbi, posjetiti sobe posvećene Philipu Lynottu i U2, a na kraju možete se popeti na pozornicu, uzeti instrumente i zasvirati, ali prije toga se i presvući u odjeću rock zvijezde.

U zelenom carstvu ovčarstva

A kada se umorite od ispijanja piva i obilaska znamenitosti, kojih ima poprilično jer tu je i dvorac u središtu grada, katedrala svetog Patrika, destilerija viskija Jameson, koji se doduše više ne proizvodi u gradu, muzej viskija, brojni parkovi i spomenici, možete se zaputiti u okrug Wicklow, udaljen oko sat i pol od grada. Ondje ćete shvatiti zašto se ovce i djetelina nalaze na svim suvenirima i vidjeti zelenu Irsku s razglednica.

Kroz more pašnjaka krenuli smo prema Glendaloughu, u prijevodu dolini s dva jezera, na rubu nacionalnog parka Wicklow, u kojem se nalazi najstarija crkva u Irskoj sagrađena između desetog i dvanaestog stoljeća. Zelena i žuta pomiješane s nebeskoplavom izmjenjuju se kao na filmskoj traci, a naš vodič i vozač Declan Finagann upozorio nas je da se u tom kraju ništa ne uzgaja i da je ovčarstvo glavna privredna grana.