Bila je Pernarova tajnica u Saboru, ali je otišla raditi u fast food u Dublinu i nije požalila. U Hrvatsku se - ne vraća!

Za Hrvate je Irska, a ponajprije glavni grad Dublin, posljednjih godina obećana zemlja. Iako su sve njihove priče različite, zajedničko im je to da su odlučili potražiti sreću daleko od kuće. Jasmina Barić, tridesetpetogodišnja Zagrepčanka, jedna je od njih. Za razliku od nekih drugih, ona je imala posao. Radila je u Saboru, ali otišla je jer su joj se političari i politika, gledani izbliza, zgadili

Za razliku od ekonomske emigracije s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, koja bi se ukrcala na prvi brod u Genovi, pa gdje ih put odnese, od SAD-a do Čilea, ili one iz sredine 60-ih prošlog stoljeća, koja bi na isti način ulazila u autobuse i vlakove za Njemačku, ova današnja ciljano ide u Dublin.

Iako njegova opaska dijelom stoji, jer svima je zajedničko to da su pobjegli zbog nesposobnosti vlastite države da pomakne gospodarstvo s mrtve točke, pa samim tim osigura uvjete za život kakav priliči ljudima, opet, svatko ima neku svoju priču, manje ili više zanimljivu.

'Razgovarao si s jednim i kao da si razgovarao sa svima. Sve je to isto. Otprilike kao priče migranata koji bježe iz Sirije', kazao mi je stariji kolega dok smo razgovarali potkraj prošlog tjedna na prvom letu domaćeg avioprijevoznika za Dublin. Naravno, razgovor se odnosio na novu generaciju hrvatskih iseljenika koja je odlučila potražiti sreću u glavnom gradu Irske.

'Bila sam tajnica od 1. studenog 2016. do 1. prosinca 2017. godine. Mnogi su mislili da nisam svoja kad sam kazala da ću otići, ali ja sam tu odluku, iako je ona jedno vrijeme tinjala, donijela vrlo brzo. Naime, kad radiš u Saboru i vidiš kako stvari funkcioniraju, vrlo brzo doneseš odluku da spakiraš kofere. Imala sam kolegicu koja je otišla na Island i onda sam rekla - ma, idem i ja. Otišla sam u Irsku, ovdje sam pet mjeseci i nijednog trenutka nisam požalila', iznosi nam Jasmina u jednom od kafića u ulici Liffey u središtu grada.

Keltski tigar, kako mnogi nazivaju Irsku jer je najbrže rastuće gospodarstvo u EU, traži radnike svih profila, od građevinaraca do IT stručnjaka. Posljednji podaci govore da je u nju otišlo oko 17 tisuća Hrvata, što čini grad veličine Poreča.

'Kad Sabor gledate iznutra i vidite kako se trguje, brzo shvatite sve čega smo inače svjesni, a to je da su rijetki oni koje je briga za ljude. U mom slučaju stvar koja je prevagnula bila je situacija iz svibnja, u krizi vlasti, kad je Most izašao, a HNS ušao u Vladu s HDZ-om. Pregovaralo se i sa Snagom i mi smo imali nekoliko prijedloga zakona koji državu ne bi koštali ništa, a pomogli bi ljudima. Koštalo bi to banke, ali rečeno nam je da smo preskupi. Tu shvatite da njih nije briga za ljude', pomalo s gorčinom navodi Jasmina.

Nakon toga počela je gledati karte za Dublin, ponude poslova i što sve treba napraviti da bi podnijela zahtjev za dobivanje tzv. PPS broja, nešto slično našem OIB-u.

'Kupila sam kartu i o svemu sam obavijestila šefa kluba Ivana Pernara, kojem to, kao ni Ivanu Viliboru Sinčiću, nije sjelo. Pernar mi je rekao da mi neće potpisati raskid ugovora, a Sinčić je to doživio kao osobni poraz jer se on bori protiv iseljavanja mladih. Međutim na kraju su se sa svim pomirili i rekli da odem ako mislim da ću biti sretna', prepričava Jasmina.

Iako je siguran posao u Saboru zamijenila radom u fast foodu u Dublinu, kaže da nije požalila.

'Od idućeg tjedna trebala bih započeti raditi u jednom optičkom lancu trgovina. Posao i plaća trebali bi biti bolji. Ovdje se rad cijeni. Svaki prekovremeni sat se plaća, ali isto tako ako posla nema sati koji se ne odrade, ako tako kaže šef, se ne plaćaju', pojašnjava Jasmina.

Iako mnogi misle da novac u Dublinu pada s neba, Jasmina ističe kako se rad u Irskoj cijeni i uvijek postoji mogućnost napretka.

'Nisam došla na blef, sve sam proučila. Posao sam pronašla iz Zagreba, termin za PPS broj sam uglavila i nisam bila nepripremljena', objašnjava Jasmina svoje irske početke.