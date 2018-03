'U Irskoj se posao može brzo pronaći. Otišao sam na 'blef', no odlučio sam se vratiti u Hrvatsku'

Dok većina odlazi u suprotnom smjeru, 21-godišnji Osječanin Antonio Farkaš vratio se iz Irske. Zaputio se tamo čim je postao punoljetan, radio na različitim poslovima i nakon dvije i pol godine života u inozemstvu zaključio da će sreću ipak pokušati potražiti u domovini

'Odlučio sam se vratiti jer sam shvatio da kvaliteta života nije onakva kakva je kod nas. Dolazili su blagdani, tamo nisam imao obitelj, imao sam neke prijatelje, ali sam bio sam i to mi jednostavno nije bilo dovoljno', kaže za tportal Antonio Farkaš koji je krajem prošlog listopada spakirao kofere nakon dvije i pol godine života u Irskoj i vratio se u Osijek .

Nije mu preostalo drugo, nego se vratiti u Dublin. Bio je bez novca. Molio je roditelje da mu posude 500 eura da bi preživio i platio smještaj. Sreća mu se brzo osmjehnula. Ponovno je počeo raditi, ovoga puta na Dublin Airportu, na kojem je neka kompanija zakupila veliki hangar. Skidao je tamo boju s aviona, premazivao ih zaštitnim slojevima i ponovno ih bojao. Radio je to, procjenjuje, oko mjesec dana.

'Ne sjećam se točno više kako je sve bilo, ali znam da sam tada u dva mjeseca promijenio pet poslova. Radio sam na baušteli za neku građevinsku agenciju. Stigla mi je tada ponuda za drugi posao, da radim kao čistač. Tamo sam proveo isto dva mjeseca i nakon toga dobio posao u istoj firmi, ali na drugoj poziciji. Radio sam na preši za karton u jednoj trgovini. Tamo sam se zadržao oko dvije i pol godine, sve do kraja listopada 2017.', iskreno će Antonio.

Pitamo ga kako mu je izgledao radni dan.

'Na posao sam dolazio u sedam ujutro. Sav karton sam morao pobacati u prešu, pa sam imao pauzu. I tako cijeli dan. Nisam bio pod kontrolom niti me je tko nadgledao. Nije bilo naporno, više dosadno', kaže nam on.

Živio je u centru Dublina, ali je plaćao skupu rentu.

'Stan je koštao 1600 eura, a dijelili smo to na tri dijela i moj je iznosio 530 eura. Prosječna plaća za obične radnike, rekao bih, iznosi oko 1650 eura. Jedno sam vrijeme radio i dva posla. Bio sam zaštitar u McDonaldsu, ljekarnama, ali me to psihički iscrpilo i umorilo', kaže ovaj mladi Osječanin.

U jednom su ga trenutku kao zaštitara prebacili u dio Dublina koji slovi kao svojevrsni geto. Tamo, kaže on, hodaju narkomani po ulicama i sve je puno socijalnih slučajeva. Radio je i u jednom trgovačkom lancu.