Mogu li Irci napokon ukinuti najstroži zakon o pobačaju u Europi?

Pitanje pobačaja duboko je podijelilo irsko društvo, situacija se nije poboljšala ni nakon nekoliko referenduma o tom pitanju, a 25. svibnja Irce očekuje još jedan, prvi koji bi nakon stoljetnih zabrana mogao u potpunosti legalizirati prekid trudnoće. Vrlo je izvjesno to da će većina građana glasati za ukidanje najstrožeg zakona o pobačaju u Europi, pokazuju najnovije ankete

Irska udruga za planiranje obitelji procjenjuje da oko 5000 žena godišnje odlazi u inozemstvo radi pobačaja, a svakodnevno tri žene uzimaju ilegalne abortivne pilule koje nabavljaju putem interneta. Službene brojke ukazuju na to da je od 1968. godine do danas ukupno gotovo 200.000 Irkinja pobacilo u Irskoj i izvan nje.

Na referendumu će građani moći glasati za ili protiv legalizacije pobačaja do 12. tjedna trudnoće bez iznimke, nakon gotovo 35 godina od uvođenja Osmog amandmana, kojim je u potpunosti izjednačeno pravo na život majke i nerođenog djeteta, a prekid trudnoće nije moguć ni u slučaju silovanja, incesta ili fizičkih abnormalnosti fetusa i kažnjava se novčano ili zatvorskom kaznom u trajanju do 14 godina.

Povijest pitanja pobačaja seže daleko u prošlost Irske. Prvotna odluka o zabrani donesena je 1861., a zbog namjernog prekida vlastite ili tuđe trudnoće osobe su mogle biti osuđene i na doživotni zatvor ili smrtnu kaznu. Trudnoća prije braka smatrana je velikom sramotom, a obitelj i društvo su takve žene odbacivali kao grešne. Djecu su u tajnosti rađale u katoličkim domovima za majke i djecu, a zbog stigme često su bile okrutno tretirane i radile bez novčane naknade u tzv. Magdaleninim praonicama.

Jedan od takvih domova je i onaj u Tuamu, koji su vodile časne sestre u redu Bon Secours, što je djelovao od 1925. do 1961. godine, a srušen je 1970. godine. Irska javnost bila je užasnuta 2017., kada je upravo ondje pronađeno i identificirano 796 tijela djece od novorođenčadi do tri godine, bačenih u kanalizaciju. Stopa smrtnosti djece u takvim institucijama bila je znatno viša nego u širem irskom društvu zbog bolesti poput ospica, meningitisa, upale pluća, tuberkuloze i bronhitisa, no nije utvrđen razlog visoke stope bolesti, izvijestio je tada dnevnik.hr.