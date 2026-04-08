Bijela kuća demantira: 'Hormuz je otvoren. Uništenje civilizacije? To nije bila samo prazna prijetnja!'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je američka operacija protiv Irana, nazvana 'Epic Fury', ostvarila svoje ciljeve u predviđenom roku te da Washington sada vidi prostor za nastavak pregovora
Operaciju je nazvala 'pobjedom', istaknuvši da su ključni ciljevi – zaustavljanje iranskog nuklearnog programa te uništenje vojnih kapaciteta za razvoj projektila, besposadnih letjelica i mornarice – ostvareni.
Leavitt tvrdi da je američka vojska uništila iransku vojno-industrijsku bazu, da je mornarica 'uništena', a zračne snage 'funkcionalno nevažne'. Također je rekla da Iran više nema mogućnost razvoja nuklearnog oružja.
Dodala je da je zapovjedna struktura Irana teško pogođena te da se preostalo vodstvo nalazi pod pritiskom.
'Iranski plan od 10 točaka 'bačen u smeće'
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su Sjedinjene Američke Države stvorile 'maksimalnu prednost' u odnosu na Iran, čime je, kako tvrdi, otvoren prostor za diplomatsko rješenje. Prema njezinim riječima, Iran je pristao na primirje jer 'više nije mogao podnositi bombardiranje niti riskirati ono što bi uslijedilo nakon roka koji je predsjednik Trump postavio za 20 sati'.
Leavitt je navela da je Iran pristao otvoriti Hormuški tjesnac te da je Washington zaprimio prijedlog koji predstavlja 'provedivu osnovu' za daljnje pregovore.
Istaknula je i da se u javnosti pojavljuju netočne informacije o sadržaju pregovora. 'Vidjela sam mnogo netočnih izvještaja u medijima o tim pregovorima i planovima', rekla je.
Govoreći o ranijim prijedlozima, navela je da je Iran u početku iznio plan od deset točaka koji je bio 'potpuno neozbiljan, neprihvatljiv i u cijelosti odbačen'.
'Taj plan je doslovno bačen u smeće', rekla je, odbacujući medijske napise da je bio prihvatljiv za SAD.
Dodala je da je Iran potom 'priznao stvarnost' i iznio 'razumniji' prijedlog. Leavitt je također poručila da je 'apsurdno' očekivati da bi predsjednik Trump prihvatio 'iranski popis želja' koji bi toj zemlji omogućio obogaćivanje urana.
Leavitt: Izvješća o zatvaranju tjesnaca nisu točna
Leavitt je odbacila je tvrdnje da je Hormuški tjesnac zatvoren, nazvavši takva izvješća netočnima.
Govoreći o navodima iranskih državnih medija, rekla je da je predsjednik Donald Trump upoznat s tim informacijama, koje je opisala kao 'neprihvatljive'.
Leavitt je istaknula da postoji razlika između onoga što se javno objavljuje i onoga što se komunicira privatno, dodajući da je zabilježen 'porast prometa' kroz tjesnac tijekom dana.
Ponovila je očekivanje Washingtona da se Hormuški tjesnac 'odmah' otvori, naglasivši da je predsjedniku preneseno kako se to već događa.
Leavitt brani Trumpa: Važni su rezultati, ne retorika
Odgovarajući na pitanje o Trumpovoj ranijoj prijetnji o uništenju 'cijele civilizacije', Leavitt je rekla da razumije zabrinutost zbog retorike, ali je naglasila da je fokus predsjednika na ishodima.
'Razumijem pitanja o retorici, ali njega zanimaju rezultati. Njegov tvrdi stil doveo je do rezultata koje danas vidite', izjavila je.
Na dodatno pitanje treba li svijet Trumpove izjave shvatiti ozbiljno, odgovorila je potvrdno.
'Svijet njegove riječi treba shvatiti vrlo ozbiljno i razumjeti da je predsjednik uvijek najviše usmjeren na rezultate', rekla je Leavitt.
Libanon nije dio primirja između SAD-a i Irana
'Libanon nije dio primirja', poručila je.
Dodala je da su američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali prethodne večeri te da Izrael podržava napore vezane uz primirje i ima važnu ulogu u daljnjim pregovorima.
Leavitt je navela da će se pitanje mogućeg uključivanja Libanona u sporazum i dalje razmatrati. Na upit može li Libanon naknadno postati dio primirja, odgovorila je da će se to 'nastaviti raspravljati'.
Oštra obrana Bijele kuće: 'Trump ima moralnu prednost'
Odgovarajući na pitanje o prijetnji da bi 'cijela civilizacija mogla nestati', koju je Trump iznio prije postizanja primirja, Leavitt je ustvrdila da je Iran 'odmetnički režim' koji desetljećima koristi slogan 'smrt Americi'.
'Predsjednik apsolutno ima moralnu prednost', rekla je, dodajući da je suprotna tvrdnja 'uvredljiva'.
Trump je, podsjetimo, nekoliko sati prije postizanja primirja poručio da će 'cijela civilizacija nestati te noći' ako Iran ne pristane na dogovor.
Uloga Kine i JD Vancea
Američki potpredsjednik JD Vance ima 'vrlo značajnu' ulogu u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dodala je. Prema njezinim riječima, Vance je uključen u sve faze razgovora te će sudjelovati i na predstojećim pregovorima u Islamabadu.
Leavitt je također potvrdila da je Kina u kontaktu s američkom administracijom u vezi s aktualnom krizom. Dodala je da predsjednik Donald Trump ima 'veliko poštovanje' prema kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, ističući važnost komunikacije među velikim silama u procesu smirivanja napetosti.
Trump želi prihod od brodova u Hormuškom tjesnacu
Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost da Sjedinjene Američke Države ostvaruju prihod od brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, potvrdila je.
'To je nešto što je predsjednik iznio kao mogućnost', rekla je Leavitt, dodajući da će se o toj ideji razgovarati na predstojećim pregovorima u Islamabadu.
Istaknula je da je Trumpov neposredni prioritet otvaranje Hormuškog tjesnaca bez ograničenja. Uz to, među ključnim zahtjevima američke strane nalazi se i predaja obogaćenog urana od strane Irana, što je, kako je navela, 'na vrhu liste prioriteta' za pregovarače.
Leavitt: 'NATO je zakazao, Trump će razgovarati s Rutteom
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa, prema kojoj bi 'cijela civilizacija mogla nestati' ako ne dođe do dogovora, bila 'snažna, ali ne i prazna', te da je upravo ona dovela Iran za pregovarački stol.
'To je bila snažna prijetnja, ali ne i prazna prijetnja', rekla je Leavitt, dodajući da je takav pristup natjerao iransko vodstvo da pristane na dogovor.
Tijekom konferencije za medije osvrnula se i na ulogu NATO-a u krizi, prenoseći stav predsjednika Trumpa.
'NATO je bio testiran i nije prošao', rekla je, citirajući Trumpa.
Dodala je da je 'žalosno što je NATO okrenuo leđa američkom narodu, iako upravo američki porezni obveznici financiraju njihovu obranu'.
Najavila je i da će se Trump tijekom dana u Bijeloj kući sastati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.