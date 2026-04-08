Bijela kuća demantira: 'Hormuz je otvoren. Uništenje civilizacije? To nije bila samo prazna prijetnja!'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je američka operacija protiv Irana, nazvana 'Epic Fury', ostvarila svoje ciljeve u predviđenom roku te da Washington sada vidi prostor za nastavak pregovora

Operaciju je nazvala 'pobjedom', istaknuvši da su ključni ciljevi – zaustavljanje iranskog nuklearnog programa te uništenje vojnih kapaciteta za razvoj projektila, besposadnih letjelica i mornarice – ostvareni. Leavitt tvrdi da je američka vojska uništila iransku vojno-industrijsku bazu, da je mornarica 'uništena', a zračne snage 'funkcionalno nevažne'. Također je rekla da Iran više nema mogućnost razvoja nuklearnog oružja. Dodala je da je zapovjedna struktura Irana teško pogođena te da se preostalo vodstvo nalazi pod pritiskom.

'Iranski plan od 10 točaka 'bačen u smeće' Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su Sjedinjene Američke Države stvorile 'maksimalnu prednost' u odnosu na Iran, čime je, kako tvrdi, otvoren prostor za diplomatsko rješenje. Prema njezinim riječima, Iran je pristao na primirje jer 'više nije mogao podnositi bombardiranje niti riskirati ono što bi uslijedilo nakon roka koji je predsjednik Trump postavio za 20 sati'. Leavitt je navela da je Iran pristao otvoriti Hormuški tjesnac te da je Washington zaprimio prijedlog koji predstavlja 'provedivu osnovu' za daljnje pregovore. Istaknula je i da se u javnosti pojavljuju netočne informacije o sadržaju pregovora. 'Vidjela sam mnogo netočnih izvještaja u medijima o tim pregovorima i planovima', rekla je. Govoreći o ranijim prijedlozima, navela je da je Iran u početku iznio plan od deset točaka koji je bio 'potpuno neozbiljan, neprihvatljiv i u cijelosti odbačen'. 'Taj plan je doslovno bačen u smeće', rekla je, odbacujući medijske napise da je bio prihvatljiv za SAD. Dodala je da je Iran potom 'priznao stvarnost' i iznio 'razumniji' prijedlog. Leavitt je također poručila da je 'apsurdno' očekivati da bi predsjednik Trump prihvatio 'iranski popis želja' koji bi toj zemlji omogućio obogaćivanje urana.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 White House says President Trump rejected Iran's 10-point plan and threw it in the garbage. pic.twitter.com/7YESBx06Kn — BRICS News (@BRICSinfo) April 8, 2026

Leavitt: Izvješća o zatvaranju tjesnaca nisu točna Leavitt je odbacila je tvrdnje da je Hormuški tjesnac zatvoren, nazvavši takva izvješća netočnima. Govoreći o navodima iranskih državnih medija, rekla je da je predsjednik Donald Trump upoznat s tim informacijama, koje je opisala kao 'neprihvatljive'. Leavitt je istaknula da postoji razlika između onoga što se javno objavljuje i onoga što se komunicira privatno, dodajući da je zabilježen 'porast prometa' kroz tjesnac tijekom dana. Ponovila je očekivanje Washingtona da se Hormuški tjesnac 'odmah' otvori, naglasivši da je predsjedniku preneseno kako se to već događa.

Leavitt brani Trumpa: Važni su rezultati, ne retorika Odgovarajući na pitanje o Trumpovoj ranijoj prijetnji o uništenju 'cijele civilizacije', Leavitt je rekla da razumije zabrinutost zbog retorike, ali je naglasila da je fokus predsjednika na ishodima. 'Razumijem pitanja o retorici, ali njega zanimaju rezultati. Njegov tvrdi stil doveo je do rezultata koje danas vidite', izjavila je. Na dodatno pitanje treba li svijet Trumpove izjave shvatiti ozbiljno, odgovorila je potvrdno. 'Svijet njegove riječi treba shvatiti vrlo ozbiljno i razumjeti da je predsjednik uvijek najviše usmjeren na rezultate', rekla je Leavitt.

Libanon nije dio primirja između SAD-a i Irana 'Libanon nije dio primirja', poručila je. Dodala je da su američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali prethodne večeri te da Izrael podržava napore vezane uz primirje i ima važnu ulogu u daljnjim pregovorima. Leavitt je navela da će se pitanje mogućeg uključivanja Libanona u sporazum i dalje razmatrati. Na upit može li Libanon naknadno postati dio primirja, odgovorila je da će se to 'nastaviti raspravljati'.

