AAFS Infrastructure and Energy

BiH odobrila američkoj kompaniji da izgradi i upravlja plinovodom s RH

Bi. S. / Hina

08.04.2026 u 20:42

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
Federacija BiH dodijelila je američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy posao izgradnje i upravljanja plinovodom Južna interkonekcija BiH i Hrvatske, nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio izmjene zakona o ovom projektu

Izmjene, koje je Vlada FBiH uputila po hitnom postupku, predviđaju da iz projekta bude isključeno javno poduzeće BH-Gasa protiv čijeg angažiranja je bila hrvatska strana u BiH.

Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da će se izmjenama omogućiti diversifikacija opskrbe plinom budući da BiH trenutačno ima samo opskrbu ruskim plinom putem Turskog toka.

Lakić je dodao da ovim zakonom nije riješeno pitanje državne imovine.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Mladen Bošković (HDZ BiH) naglasio je značaj američkog investitora.

'Nema većeg jamstva za stabilnost i sigurnost od ovoga plinovoda koji može samo dobro donijeti Bosni i Hercegovini. Najvažnije je da je projekt povezan s Hrvatskom i SAD-om', rekao je Bošković.

Projekt predviđa povezivanje BiH na hrvatski plinski sistem i LNG terminal na Krku.

Zakon još mora potvrditi gornji, Dom naroda Parlamenta FBiH na sjednici zakazanoj za tjedan dana.

Snažnu potporu ovome projektu daje aktualna administracija SAD-a koja očekuje brze odluke.

To je ranije u srijedu u Sarajevu poručio Joshua Volz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a, koji je u BiH doputovao uoči parlamentarne rasprave. 

Nakon entitetske procedure trebalo bi uslijediti usuglašavanje međudržavnog sporazuma i njegovo potpisivanje koje se očekuje krajem travnja na samitu Inicijative triju mora u Dubrovniku. 

Američki investitori zajedno s izgradnjom plinovoda najavili su i izgradnju triju plinskih elektrana.  

