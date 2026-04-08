'Pregovori s Iranom vodit će se iza zatvorenih vrata'

U odvojenom intervjuu za ABC News, Trump je rekao kako očekuje da će pregovori započeti u petak i da će se odvijati vrlo brzo.

'To su TOČKE koje čine osnovu na kojoj smo dogovorili PREKID VATRE. To je nešto što je razumno i što se može lako riješiti', objavio je na društvenim mrežama.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif ranije je u srijedu rekao da će američka i iranska izaslanstva stići u Pakistan u petak, nakon što su dvije nacije prihvatile dvotjedni prekid vatre.

Trump je također zaprijetio saveznom istragom protiv neimenovanih pojedinaca koje je, ne navodeći dokaze, optužio za širenje razne korespondencije za koju tvrdi da nije bila temelj za sporazum o prekidu vatre.

Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da plan od 10 točaka koji je Iran javno objavio, a koji sadrži zahtjeve koji su a priori teško prihvatljivi Washingtonu, nije dokument koji služi kao osnova za pregovore sa Sjedinjenim Državama, prenio je AFP.

'Dokument koji spominju mediji nije plan na kojem radimo. Nećemo pregovarati javno', rekao je taj izvor, koji je želio ostati anoniman, nakon što je Donald Trump u utorak spomenuo 'održiv' plan koji je iznio Iran.