Iran iznio plan koji sve mijenja: 'Otvorit ćemo Hormuz na dva tjedna'

Iran je, naime, već proglasio pobjedu. Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je kako su Sjedinjene Američke Države, prema njihovim tvrdnjama, pristale na iranski plan od 10 točaka za rješavanje dugogodišnjih sporova i stabilizaciju regije, što bi moglo označiti dramatičan zaokret u odnosima dviju zemalja.

Ultimatum, prijetnja i nagli zaokret

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pristao 'obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna', ali uz jasan uvjet - Teheran mora omogućiti potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Riječ je o jednoj od najvažnijih točaka za globalnu opskrbu naftom, čije je zatvaranje posljednjih dana podiglo napetosti na najvišu razinu.

Trump je ranije postavio i konkretan rok - do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu, odnosno do 2 sata ujutro po srednjoeuropskom. U suprotnom je zaprijetio uništenjem 'čitave jedne civilizacije'.

Iran prihvaća uvjete i najavljuje poteze

Nedugo nakon Trumpove objave stigla je i reakcija iz Teherana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako će Iran otvoriti Hormuški tjesnac - ali uz jasno definirane uvjete i ograničenja.

'U ime Islamske Republike Iran izražavam zahvalnost i poštovanje premijeru Pakistana Sharifu i feldmaršalu Muniru za njihove napore da se okonča rat u regiji', poručio je Araghchi, dodavši:

'Ako napadi na Iran budu obustavljeni, naše moćne oružane snage prekinut će svoje obrambene operacije. U razdoblju od dva tjedna bit će omogućen siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama', objavio je.

Iran tvrdi da je izborio pobjedu

U službenom priopćenju Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Iran ide još dalje - tvrde kako su prisilili Sjedinjene Američke Države da prihvate njihov plan.

Prema tim navodima, riječ je o sveobuhvatnom prijedlogu u 10 točaka koji bi trebao redefinirati odnose dviju zemalja i stabilizirati regiju.

Ovo je 10 ključnih točaka koje Iran ističe

1. Obveza nenapadanja

2. Nastavak iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem

3. Prihvaćanje obogaćivanja uranija

4. Ukidanje svih primarnih sankcija

5. Ukidanje svih sekundarnih sankcija

6. Ukidanje svih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a

7. Ukidanje svih rezolucija Odbora guvernera IAEA-e

8. Isplata odštete Iranu

9. Povlačenje američkih borbenih snaga iz regije

10. Prekid rata na svim frontama, uključujući i protiv Hezbollaha u Libanonu