iranski ministar

Iran iznio plan koji sve mijenja: 'Otvorit ćemo Hormuz na dva tjedna'

S.Č.

08.04.2026 u 01:56

Abbas Araghchi
Abbas Araghchi Izvor: Profimedia / Autor: Sha Dati / Xinhua News / Profimedia
Trump je odustao od općeg, razornog i potencijalno krvavog napada na Iran manje od dva sata prije nego što je operacija trebala započeti - a ubrzo su stigle i prve reakcije iz Teherana.

Iran je, naime, već proglasio pobjedu. Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je kako su Sjedinjene Američke Države, prema njihovim tvrdnjama, pristale na iranski plan od 10 točaka za rješavanje dugogodišnjih sporova i stabilizaciju regije, što bi moglo označiti dramatičan zaokret u odnosima dviju zemalja.

Ultimatum, prijetnja i nagli zaokret

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pristao 'obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna', ali uz jasan uvjet - Teheran mora omogućiti potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Riječ je o jednoj od najvažnijih točaka za globalnu opskrbu naftom, čije je zatvaranje posljednjih dana podiglo napetosti na najvišu razinu.

Trump je ranije postavio i konkretan rok - do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu, odnosno do 2 sata ujutro po srednjoeuropskom. U suprotnom je zaprijetio uništenjem 'čitave jedne civilizacije'.

Iran prihvaća uvjete i najavljuje poteze

Nedugo nakon Trumpove objave stigla je i reakcija iz Teherana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako će Iran otvoriti Hormuški tjesnac - ali uz jasno definirane uvjete i ograničenja.

'U ime Islamske Republike Iran izražavam zahvalnost i poštovanje premijeru Pakistana Sharifu i feldmaršalu Muniru za njihove napore da se okonča rat u regiji', poručio je Araghchi, dodavši:

'Ako napadi na Iran budu obustavljeni, naše moćne oružane snage prekinut će svoje obrambene operacije. U razdoblju od dva tjedna bit će omogućen siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama', objavio je.

Iran tvrdi da je izborio pobjedu

U službenom priopćenju Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Iran ide još dalje - tvrde kako su prisilili Sjedinjene Američke Države da prihvate njihov plan.

Prema tim navodima, riječ je o sveobuhvatnom prijedlogu u 10 točaka koji bi trebao redefinirati odnose dviju zemalja i stabilizirati regiju.

Ovo je 10 ključnih točaka koje Iran ističe

1. Obveza nenapadanja

2. Nastavak iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem

3. Prihvaćanje obogaćivanja uranija

4. Ukidanje svih primarnih sankcija

5. Ukidanje svih sekundarnih sankcija

6. Ukidanje svih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a

7. Ukidanje svih rezolucija Odbora guvernera IAEA-e

8. Isplata odštete Iranu

9. Povlačenje američkih borbenih snaga iz regije

10. Prekid rata na svim frontama, uključujući i protiv Hezbollaha u Libanonu

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

