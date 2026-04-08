Nema kraja drami u Mađarskoj: Procurile nove snimke Orbanovog ministra i Lavrova

M. Šu.

08.04.2026 u 21:34

Peter Szijjarto i Sergej Lavrov Izvor: EPA / Autor: Lajos Soos
Procurile su nove snimke koje pokazuju da je mađarski ministar vanjskih poslova tijekom ključnog sastanka Europske unije izvještavao ruskog ministra Sergeja Lavrova, nudeći Moskvi povjerljive dokumente EU-a te dogovarajući sastanak Viktora Orbána i Vladimira Putina

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó nazvao je 2023. svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova kako bi ga informirao o raspravi među čelnicima EU-a o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom na važnom summitu u Bruxellesu, pokazuje jedan od transkripata procurjelih snimki koje su objavili mađarski istraživački mediji, navodi Euronews.

Transkript, koji potječe iz razgovora snimljenog tijekom summita EU-a 14. prosinca 2023., otkriva da je Szijjártó napustio sastanak kako bi nazvao Lavrova i izvijestio ga o tijeku pregovora. U njemu se navodi i Lavrovljeva izjava: 'Ponekad je dobronamjerna izravna ucjena najbolja opcija'.

Transkripti i audio snimke, do kojih su došli mediji VSquare, Frontstory, Delfi Estonija, The Insider i Istraživački centar Ján Kuciak, objavljeni su nekoliko dana prije ključnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Vlada Viktora Orbána, koja traje već 16 godina, suočava se s najozbiljnijim izazovom oporbenog čelnika Pétera Magyara, čija stranka Tisza trenutačno vodi u anketama. Ova politička utakmica dodatno je stavila bliske odnose Mađarske s Rusijom u središte kampanje, produbljujući napetosti unutar Europske unije.

Washington Post ranije je izvijestio da je Szijjártó kontaktirao ruske dužnosnike tijekom pauza sastanaka Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu. Ministar je kasnije rekao da su takvi kontakti uobičajena diplomatska praksa.

Nakon razgovora Szijjártóa i Lavrova 2023., Orbán je odustao od veta i napustio sastanak, omogućivši preostalim čelnicima EU-a da se usuglase o otvaranju pregovora s Ukrajinom. Szijjártó je ostao u dvorani i nastavio pratiti raspravu.

Novi procurjeli materijali uključuju i transkript razgovora od 2. srpnja 2024., tijekom mađarskog predsjedanja Vijećem EU-a, u kojem Szijjártó ponovno zove Lavrova kako bi dogovorio sastanak Orbána i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi. U to vrijeme Orbán je bio na, kako ju je nazvao, mirovnoj misiji, nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, zbog čega je bio izložen kritikama u Bruxellesu.

Peter Szijjarto i Sergej Lavrov Izvor: Profimedia / Autor: Grigory Sysoev / Sputnik

U razgovoru Szijjártó ističe i političku težinu Orbánova posjeta: 'Ne možemo to razdvojiti, ali mislim da dodatno povećava značaj to što je on predsjedavajući Europske unije', stoji u transkriptu.

Procurjele snimke otkrivaju i da je Szijjártó ponudio dostaviti povjerljivi dokument EU-a o pregovorima s Ukrajinom.

Nakon što je Lavrov zatražio točan tekst kompromisa o pravima nacionalnih manjina u Ukrajini, koji je Szijjártó označio ključnim, ministar mu je ponudio da ga izravno pošalje.

'Poslat ću vam. Nema problema. Odmah ću to učiniti. Poslat ću našoj ambasadi u Moskvi, a veleposlanik će ga proslijediti vašem šefu kabineta i bit će vam na raspolaganju', rekao je Szijjártó.

Szijjártó je reagirao na objavu snimki na društvenim mrežama, nazvavši ih 'neuobičajeno grubom i otvorenom intervencijom tajnih službi'.

Dodao je da razgovori pokazuju kako se Mađarska zalaže za mir, štiti interese Mađara u Ukrajini, osigurava povoljne energente iz Rusije te određene poteze Bruxellesa smatra 'vrlo opasnima i potpunom tragedijom'.

Oporbeni čelnik Péter Magyar ranije je takvo ponašanje nazvao izdajom. 'Ovo je otvorena izdaja mađarskih i europskih interesa', rekao je u ožujku.

Europska komisija također je izrazila zabrinutost te pozvala Mađarsku da razjasni optužbe, koje je opisala kao ozbiljno zabrinjavajuće.

