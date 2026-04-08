Zloguka poruka Netanyahua: 'Ovo nije kraj, ciljevi još nisu ostvareni'

Naglasio je da sukob nije završen. ' Ovo nije kraj kampanje ', rekao je, dodajući da Iran u pregovore ulazi 'poražen i slabiji nego ikad'.

U nastavku je ustvrdio da je ravnoteža snaga promijenjena. 'Iran je slabiji nego ikad, Izrael je jači nego ikad – to je suština ', poručio je.

Obraćajući se javnosti, Netanyahu je istaknuo da su Izraelci postigli 'velike uspjehe', ali je na početku govora odao počast poginulima. 'Želim se pokloniti Izraelcima koji su poginuli u ovom ratu', rekao je.

Netanyahu je istaknuo da Izrael i dalje ima ciljeve koje želi ostvariti, kao i da je suradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama čvrsta.

'Predsjedniče Trump, moj dragi prijatelju Donalde, želim vam zahvaliti na vodstvu i prijateljstvu', rekao je.

Dodao je i da SAD i Izrael 'mijenjaju lice Bliskog istoka', te ustvrdio da je iranski režim vraćen 'desetljećima unatrag'.

Također je iznio tvrdnju da Iran trenutačno ne može proizvoditi nove rakete, već koristi postojeće zalihe, te naveo da će iranski nuklearni materijal biti uklonjen iz zemlje – 'bilo dogovorom ili pobjedom u ratu'.

Libanon nije dio primirja

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da dvotjedno primirje s Iranom ne uključuje Hezbolah te da izraelske vojne operacije u Libanonu neće biti zaustavljene.

'Primirje s Iranom neće uključivati Hezbolah. Nastavljamo udarati po Hezbolahu', rekao je Netanyahu.

Time je potvrdio stav izraelskih vlasti da se dogovor o prekidu vatre odnosi isključivo na Iran, a ne i na sukob s Hezbolahom u Libanonu.

Govoreći o najnovijim napadima, u kojima su prema libanonskim podacima poginule stotine ljudi, Netanyahu je istaknuo da su izraelske snage gađale i lokacije koje je Hezbolah smatrao sigurnima.

'Udarili smo na mjesta za koja je Hezbolah mislio da su sigurna', rekao je izraelski premijer.

Izrael je ranije objavio da je izveo jedan od najvećih valova napada na Libanon od početka sukoba, ciljajući zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu te skupine.